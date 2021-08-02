Танцора Дорофеевой избил действующий сотрудник Управления госохраны

Пострадавший в медикаментозной коме, ведомство проводит служебное расследование происшествия.

Мужчина, избивший танцора украинской исполнительницы Нади Дорофеевой, – действующий сотрудник Управления Государственной охраны Украины.

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Такую информацию сообщила в соцсети Facebook пресс-служба УГО Украины.

При этом, этот человек – действующий сотрудник УГО, а не бывший, как сообщалось ранее.

"Данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины. По факту руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства произошедшего выясняются. На время проведения расследования военнослужащий отстранен от исполнения служебных обязанностей", – говорится в сообщении.

В ведомстве обещают оказать пострадавшему необходимую помощь и всячески содействовать проведению досудебного расследования.

[ + – ] Сообщение УГО

Напомним, певица Надя Дорофеева сообщила, что танцора из ее коллектива избили в ночь на 1 августа. Пострадавшему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Телеграм-канал "Наглый" утверждал, что нападавшего зовут Женя и он – бывший сотрудник Управления госохраны.

Ранее сообщалось, что в центре Черкасс байкеры избили молодую пару за то, что те обогнали байкерскую колонну на своем автомобиле.

Также мы писали, что в городе Коростень Житомирской области неизвестные избили и ограбили депутата от "Слуги народа" Андрея Недашковского.