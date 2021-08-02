Танцюриста Дорофєєвої побив чинний співробітник Управління держохорони
Потерпілий у медикаментозній комі. відомство проводить службове розслідування події.
Чоловік, який побив танцюриста української виконавиці Наді Дорофєєвої, — чинний співробітник Управління Державної охорони України.
Таку інформацію повідомила в соцмережі Facebook пресслужба УДО України.
При цьому ця людина — чинний співробітник УДО, а не колишній, як повідомлялося раніше.
"Ця особа є не колишнім, а чинним військовослужбовцем УДО України. За фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з'ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовець відсторонений від виконання службових обов'язків", — йдеться в повідомленні.
У відомстві обіцяють надати потерпілому необхідну допомогу та всіляко сприяти проведенню досудового розслідування.
Нагадаємо, співачка Надя Дорофєєва повідомила, що танцюриста з її колективу побили в ніч на 1 серпня. Потерпілому зробили трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому.
Телеграм-канал "Нахабний" стверджував, що нападника звуть Женя і він — колишній співробітник Управління державної охорони.
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