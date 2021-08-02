Танцюриста Дорофєєвої побив чинний співробітник Управління держохорони

Потерпілий у медикаментозній комі. відомство проводить службове розслідування події.

Чоловік, який побив танцюриста української виконавиці Наді Дорофєєвої, — чинний співробітник Управління Державної охорони України.

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Таку інформацію повідомила в соцмережі Facebook пресслужба УДО України.

При цьому ця людина — чинний співробітник УДО, а не колишній, як повідомлялося раніше.

"Ця особа є не колишнім, а чинним військовослужбовцем УДО України. За фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з'ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовець відсторонений від виконання службових обов'язків", — йдеться в повідомленні.

У відомстві обіцяють надати потерпілому необхідну допомогу та всіляко сприяти проведенню досудового розслідування.

[ + – ] повідомлення УДО

Нагадаємо, співачка Надя Дорофєєва повідомила, що танцюриста з її колективу побили в ніч на 1 серпня. Потерпілому зробили трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому.

Телеграм-канал "Нахабний" стверджував, що нападника звуть Женя і він — колишній співробітник Управління державної охорони.

Раніше повідомлялося, що в центрі Черкас байкери побили молоду пару за те, що ті обігнали байкерську колону на своєму автомобілі.

Також ми писали, що в місті Коростень Житомирської області невідомі побили та пограбували депутата від "Слуги народу" Андрія Недашковського.