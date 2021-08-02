З'явилися кадри побиття танцюриста з балету Дорофєєвої (відео)

Факт застосування фізичної сили зафіксувала вулична камера відеоспостереження, 28-річний чоловік уже затриманий.

У Києві затриманий 28-річний співробітник Управління державної охорони України, підозрюваний в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження танцюристу з балету співачки Наді Дорофєєвої. Про це в понеділок, 2 серпня повідомляє пресслужба київської міської прокуратури.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 серпня приблизно о 07:40 ранку біля кафе на вулиці Антоновича, 45, між 28-річним працівником УДО та 22-річним танцюристом шоу-балету стався словесний конфлікт, у процесі якого затриманий наніс потерпілому сильний удар кулаком у голову, від якого останній впав на землю.

Після цього нападник зник із місця скоєння злочину.

Постраждалого госпіталізували в Київську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги з важкою закритою черепно-мозковою травмою.

Правоохоронці встановили особу нападника і затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру й обрання йому запобіжного заходу.

[ + – ] Повідомлення пресслужби київської міської прокуратури

Підтвердили цю інформацію в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Працівник УДО, проходячи повз будинок танцюриста, спочатку штовхнув його, а після зауваження жорстоко побив. Нападник сильно вдарив юнака в обличчя, заподіявши йому важку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки й інші травми", — уточнили у відомстві.

[ + – ] Відео пресслужби ДБР

Видання Оглядач показало кадри побиття, які зафіксувала вулична камера відеоспостереження.

[ + – ] Побиття танцюриста

Пізніше хореографка Марина Кущева показала повідомлення від підписника, який впізнав винуватця інциденту і вказав, що той проживає в одному із сіл Броварського району Київської області.

"Він несамовитий. Мені колись пляшку об голову розбив теж. У нього багато таких моментів було", — написав він.

[ + – ] Повідомлення Марини Кущевої

Раніше стало відомо, що чоловік, який побив танцюриста української співачки Наді Дорофєєвої, — чинний співробітник Управління Державної охорони України.

Нагадаємо, співачка Надя Дорофєєва повідомила, що танцюриста з її колективу побили в ніч на 1 серпня. Потерпілому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.