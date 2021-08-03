Статистика коронавируса на 3 августа: 26 новых смертей, Киев снова в лидерах по заражениям
Коронавирусная инфекция также была выявлена у 68 детей и 26 медицинских работников. Киев, Донецкая и Одесская области лидируют по числу новых заражений.
За минувший день в Украине официально зарегистрировано 827 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Жертвами коронавирусной инфекции стали 26 человек. Среди зараженных COVID-19 — 68 детей и 26 медицинских работников.
За минувший день 2 августа в Украине:
- заболело — 827 человек;
- госпитализировано — 334 человека;
- летальные случаи — 26;
- выздоровели — 522 человека.
За сутки в Украине сделано 39622 тестов на COVID-19, из которых:
- методом ПЦР — 19946;
- методом ИФА — 8229;
- экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию — 11447.
По новым случаям заражения COVID-19 лидируют Киев, Донецкая и Одесская области:
- Киев — 198 случаев;
- Донецкая область — 65 случаев;
- Одесская область — 62 случая;
- Днепропетровская область — 53 случая;
- Харьковская область — 49 случаев.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2 254 361 человек;
- выздоровели — 2 187 703 человека;
- летальные случаи — 52 981;
- сделано ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию — 11 424 130.
Ранее Фокус сообщал, что в Раде предложили ужесточить карантин для невакцинированных граждан. Новые карантинные ограничения могут коснуться водителей общественного транспорта, сотрудников общепита и других людей, контактирующих с населением. Ужесточить карантин также могут для учителей.
Также Фокус рассказывал, что в "Слуге народа" назвали сроки ужесточения карантина. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине могут ввести локальные карантины в конце лета-начале осени или в конце 2021 года.