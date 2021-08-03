Статистика коронавируса на 3 августа: 26 новых смертей, Киев снова в лидерах по заражениям

Коронавирусная инфекция также была выявлена у 68 детей и 26 медицинских работников. Киев, Донецкая и Одесская области лидируют по числу новых заражений.

За минувший день в Украине официально зарегистрировано 827 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Жертвами коронавирусной инфекции стали 26 человек. Среди зараженных COVID-19 — 68 детей и 26 медицинских работников.

За минувший день 2 августа в Украине:

заболело — 827 человек;

госпитализировано — 334 человека;

летальные случаи — 26;

выздоровели — 522 человека.

За сутки в Украине сделано 39622 тестов на COVID-19, из которых:

методом ПЦР — 19946;

методом ИФА — 8229;

экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию — 11447.

По новым случаям заражения COVID-19 лидируют Киев, Донецкая и Одесская области:

Киев — 198 случаев;

Донецкая область — 65 случаев;

Одесская область — 62 случая;

Днепропетровская область — 53 случая;

Харьковская область — 49 случаев.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 254 361 человек;

выздоровели — 2 187 703 человека;

летальные случаи — 52 981;

сделано ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию — 11 424 130.

[ + – ] Статистика коронавируса за 3 августа

Ранее Фокус сообщал, что в Раде предложили ужесточить карантин для невакцинированных граждан. Новые карантинные ограничения могут коснуться водителей общественного транспорта, сотрудников общепита и других людей, контактирующих с населением. Ужесточить карантин также могут для учителей.

Также Фокус рассказывал, что в "Слуге народа" назвали сроки ужесточения карантина. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине могут ввести локальные карантины в конце лета-начале осени или в конце 2021 года.