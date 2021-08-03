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Статистика коронавируса на 3 августа: 26 новых смертей, Киев снова в лидерах по заражениям

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Фото: "Главком" | Коронавирус в Украине

Коронавирусная инфекция также была выявлена у 68 детей и 26 медицинских работников. Киев, Донецкая и Одесская области лидируют по числу новых заражений.

За минувший день в Украине официально зарегистрировано 827 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 26 человек. Среди зараженных COVID-19 — 68 детей и 26 медицинских работников.

За минувший день 2 августа в Украине:

  • заболело — 827 человек;
  • госпитализировано — 334 человека;
  • летальные случаи — 26;
  • выздоровели — 522 человека.

За сутки в Украине сделано 39622 тестов на COVID-19, из которых:

  • методом ПЦР — 19946;
  • методом ИФА — 8229;
  • экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию — 11447.

По новым случаям заражения COVID-19 лидируют Киев, Донецкая и Одесская области:

  • Киев — 198 случаев;
  • Донецкая область — 65 случаев;
  • Одесская область — 62 случая;
  • Днепропетровская область — 53 случая;
  • Харьковская область — 49 случаев.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 2 254 361 человек;
  • выздоровели — 2 187 703 человека;
  • летальные случаи — 52 981;
  • сделано ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию — 11 424 130.
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Статистика коронавируса за 3 августа

Ранее Фокус сообщал, что в Раде предложили ужесточить карантин для невакцинированных граждан. Новые карантинные ограничения могут коснуться водителей общественного транспорта, сотрудников общепита и других людей, контактирующих с населением. Ужесточить карантин также могут для учителей.

Также Фокус рассказывал, что в "Слуге народа" назвали сроки ужесточения карантина. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине могут ввести локальные карантины в конце лета-начале осени или в конце 2021 года.