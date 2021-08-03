Статистика коронавірусу на 3 серпня: 26 нових смертей, Київ знову в лідерах із заражень

Коронавірусна інфекція також була виявлена в 68 дітей і 26 медичних працівників. Київ, Донецька й Одеська області лідирують за кількістю нових заражень.

За минулий день в Україні офіційно зареєстровано 827 нових випадків інфікування COVID-19, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Жертвами коронавірусної інфекції стали 26 осіб. Серед заражених COVID-19 — 68 дітей і 26 медичних працівників.

За минулий день 2 серпня в Україні:

захворіло — 827 осіб;

госпіталізовано — 334 людини;

летальні випадки — 26;

одужали — 522 людини.

За добу в Україні зроблено 39622 тестів на COVID-19, з яких:

методом ПЛР — 19946;

методом ІФА — 8229;

експрес-тести на коронавірусну інфекцію — 11447.

За новим випадкам зараження COVID-19 лідирують Київ, Донецька й Одеська області:

Київ — 198 випадків;

Донецька область — 65 випадків;

Одеська область — 62 випадки;

Дніпропетровська область — 53 випадки;

Харківська область — 49 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 2 254 361 особа;

одужали — 2 187 703 особи;

летальні випадки — 52 981;

зроблено ПЛР-тестів на коронавірусну інфекцію — 11 424 130.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 2 серпня

Раніше Фокус повідомляв, що в Раді запропонували посилити карантин для невакцинованих громадян. Нові карантинні обмеження можуть торкнутися водіїв громадського транспорту, працівників громадського харчування й інших людей, які контактують із населенням. Посилити карантин також можуть для вчителів.

Також Фокус розповідав, що в "Слузі народу" назвали терміни посилення карантину. У разі погіршення епідеміологічної ситуації в Україні можуть ввести локальні карантини в кінці літа-початку осені або в кінці 2021 року.