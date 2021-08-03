Статистика коронавірусу на 3 серпня: 26 нових смертей, Київ знову в лідерах із заражень
Коронавірусна інфекція також була виявлена в 68 дітей і 26 медичних працівників. Київ, Донецька й Одеська області лідирують за кількістю нових заражень.
За минулий день в Україні офіційно зареєстровано 827 нових випадків інфікування COVID-19, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Жертвами коронавірусної інфекції стали 26 осіб. Серед заражених COVID-19 — 68 дітей і 26 медичних працівників.
За минулий день 2 серпня в Україні:
- захворіло — 827 осіб;
- госпіталізовано — 334 людини;
- летальні випадки — 26;
- одужали — 522 людини.
За добу в Україні зроблено 39622 тестів на COVID-19, з яких:
- методом ПЛР — 19946;
- методом ІФА — 8229;
- експрес-тести на коронавірусну інфекцію — 11447.
За новим випадкам зараження COVID-19 лідирують Київ, Донецька й Одеська області:
- Київ — 198 випадків;
- Донецька область — 65 випадків;
- Одеська область — 62 випадки;
- Дніпропетровська область — 53 випадки;
- Харківська область — 49 випадків.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 2 254 361 особа;
- одужали — 2 187 703 особи;
- летальні випадки — 52 981;
- зроблено ПЛР-тестів на коронавірусну інфекцію — 11 424 130.
Раніше Фокус повідомляв, що в Раді запропонували посилити карантин для невакцинованих громадян. Нові карантинні обмеження можуть торкнутися водіїв громадського транспорту, працівників громадського харчування й інших людей, які контактують із населенням. Посилити карантин також можуть для вчителів.
Також Фокус розповідав, що в "Слузі народу" назвали терміни посилення карантину. У разі погіршення епідеміологічної ситуації в Україні можуть ввести локальні карантини в кінці літа-початку осені або в кінці 2021 року.