В Херсонской области из-за обвала цен фермер скормил овцам урожай огурцов (фото, видео)

Аграрий жалуется, что на оптовом рынке за овощи предлагают слишком низкую цену и придираются к их качеству.

В Херсонской области фермер пожаловался на то, что не может продать выращенный урожай огурцов из-за низких цен на эту продукцию, сообщается в местном сообществе аграриев в соцсети Facebook.

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Так, в поселке Копани Белозерского района один из аграриев выбросил сотни килограмм огурцов. По его словам, оптовые покупатели не хотят приобретать выращенные им огурцы по нормальной цене, предлагая за килограмм овощей одну гривну.

Фермер утверждает, что оптовики объясняют низкую цену тем, что у огурцов "не такие цветочки" и "некачественная колючка", однако, на кадрах видно, что у выброшенных овощей вполне нормальный вид.

Аграрий говорит, что если бы на огурцах были "правильные" колючки и цветы, то оптовики купили бы его урожай по две гривны за килограмм.

В итоге, мужчина высыпает огурцы на землю и показывает своих овец, которые, вероятно и будут есть собранный урожай.

"И не надо писать о том, что надо было отвезти в детский дом", – подписал кадры фермер.

[ + – ] Фермер выбросил свой урожай

Пользователи в соцсетях в основном критикуют мужчину за этот шаг. Люди пишут, что фермер, якобы, плохой хозяин и лучше было бы продать овощи на рынке самому, чем отдавать за бесценок перекупщикам или выбрасывать на корм животным.

Другие, наоборот, поддерживают агрария, утверждая, что все делается, чтобы "уничтожить отечественного производителя".

[ + – ] Комментарии пользователей [ + – ] Комментарии под сообщением фермера

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