У Херсонській області через обвал цін фермер згодував вівцям урожай огірків (фото, відео)

Аграрій скаржиться, що на оптовому ринку за овочі пропонують занадто низьку ціну та чіпляються до їхньої якості.

У Херсонській області фермер поскаржився на те, що не може продати вирощений урожай огірків через низькі цін на цю продукцію, повідомляється в місцевому співтоваристві аграріїв у соцмережі Facebook.

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У селищі Копані Білозерського району один із аграріїв викинув сотні кілограм огірків. За його словами, оптові покупці не хочуть купувати вирощені ним огірки за нормальною ціною, пропонуючи за кілограм овочів одну гривню.

Фермер стверджує, що оптовики пояснюють низьку ціну тим, що в огірків "не такі квіточки" і "неякісна колючка", проте на кадрах видно, що у викинутих овочів цілком нормальний вигляд.

Аграрій каже, що якби на огірках були "правильні" колючки та квіти, то оптовики купили б його урожай по дві гривні за кілограм.

У підсумку, чоловік висипає огірки на землю та показує своїх овець, які, імовірно, і їстимуть зібраний урожай.

"І не треба писати про те, що треба було відвезти в дитячий будинок", — підписав кадри фермер.

[ + – ] Фермер викинув свій урожай

Користувачі в соцмережах в основному критикують чоловіка за цей крок. Люди пишуть, що фермер нібито поганий господар і краще було б продати овочі на ринку самому, ніж віддавати за безцінь перекупникам або викидати на корм тваринам.

Інші, навпаки, підтримують аграрія, стверджуючи, що все робиться, щоб "знищити вітчизняного виробника".

[ + – ] Коментарі користувачів [ + – ] Коментарі під повідомленням фермера

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