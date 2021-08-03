"Расправа над гражданским обществом": посольство США в Украине отреагировало на убийство Шишова

В свою очередь, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал ситуацию шокирующей и заверил, что по факту трагедии проведут тщательное расследование.

Посольство США в Украине отреагировало на гибель руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Реакция появилась во вторник, 3 августа, на странице дипломатического представительства в Twitter.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Соединенные Штаты глубоко опечалены смертью белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве, и мы выражаем глубокие соболезнования его близким. Его смерть произошла на фоне неприемлемой белорусской расправы с гражданским обществом", – говорится в сообщении.

Американские дипломаты выразили надежду на то, что гибель активиста будет тщательно расследована украинской властью, а ее причины и обстоятельства будут установлены.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что наша страна сделает все возможное для выявления "всей правды" о трагической смерти активиста.

До этого, как сообщает "Европейская правда", появилась реакция ряда европейских министров и депутатов Европарламента. По мнению последних, за убийством стоит режим Лукашенко.

Коллеги Шишова с Белорусского дома заявили, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

Напомним, что главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова нашли повешенным в Святошинском парке Киева на следующий день после исчезновения. По словам его друга, Шишов был избит. Труп Виталия Шишова смогли обнаружить благодаря биллингу телефона. С номера главы БДУ совершен короткий вызов на телефон соратника, "у которого так же убили брата".

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве исчез глава БДУ Виталий Шишов. 26-летний гражданин Беларуси в понедельник, 2 августа, отправился на утреннюю пробежку и перестал выходить на связь. К поискам белорусского активиста Виталия Шишова подключили полицию.