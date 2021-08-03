"Розправа над громадянським суспільством": посольство США в Україні відреагувало на вбивство Шишова

Зі свого боку, глава українського МЗС Дмитро Кулеба назвав ситуацію шоковою і запевнив, що за фактом трагедії проведуть ретельне розслідування.

Посольство США в Україні відреагувало на загибель керівника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. Реакція з'явилася у вівторок, 3 серпня, на сторінці дипломатичного представництва в Twitter.

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"Сполучені Штати глибоко засмучені смертю білоруського активіста Віталія Шишова в Києві, і ми висловлюємо глибокі співчуття його близьким. Його смерть сталася на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством", — йдеться в повідомленні.

Американські дипломати висловили надію на те, що загибель активіста буде ретельно розслідувана українською владою, а її причини та обставини будуть встановлені.

Зі свого боку, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter, що наша країна зробить все можливе для виявлення "всієї правди" про трагічну смерть активіста.

До цього, як повідомляє "Європейська правда", з'явилася реакція низки європейських міністрів і депутатів Європарламенту. На думку останніх, за вбивством стоїть режим Лукашенка.

Колеги Шишова з Білоруського дому заявили, що за Віталієм стежили, і поліція про це знала.

Нагадаємо, що главу "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова знайшли повішеним у Святошинському парку Києва на наступний день після зникнення. За словами його друга, Шишов був побитий. Труп Віталія Шишова змогли знайти завдяки білінгу телефону. З номера глави БДУ здійснений короткий виклик на телефон соратника, "в якого так само вбили брата".

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві зник глава БДУ Віталій Шишов. 26-річний громадянин Білорусі в понеділок, 2 серпня, вирушив на ранкову пробіжку і припинив виходити на зв'язок. До пошуків білоруського активіста Віталія Шишова підключили поліцію.