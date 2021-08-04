Авария на "Ровноазот": содержание нитратов в грунте в 10 раз превышает норму

Пробы грунта взяли после ЧП на химзаводе и на следующий день. Превышение норм зафиксировано в нескольких населенных пунктах.

Эксперты Госэкоинспекции зафиксировали 10-кратное превышение нормы нитратов в грунте возле завода "Ровноазот", где произошел выброс 20 июля, сообщил в своем Facebook глава ГЭИ Андрей Малеваный.

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По его словам, пробы грунта возле завода "Ровноазот" брали сразу после выброса и на следующий день.

В 500 метрах от территории завода, как утверждает глава ГЭИ Андрей Малеваный, норма нитратов в грунте превышена в десять раз, а при въезде в город — в 1,8 раз.

Однако, превышение нормы нитратов может быть связано не только с выбросов загрязняющих веществ на "Ровноазоте", но и с неправильным ведением сельского хозяйства в регионе.

"Превышение показателей в почве может быть вызвано не только залповым выбросом оксидов азота в воздух в результате аварийной ситуации, а и быть результатом неудовлетворительного ведения хозяйственной деятельности, поскольку пробы были отобраны в населенных пунктах сельскохозяйственных районов", — продолжил Андрей Малеваный в своем Facebook.

Лабораторные исследования проб грунта показали следующие превышения нормы:

возле ЧАО "Ривнеазот" (500 м к юго-западу от завода) — по нитратам в 10 раз

Ровно, ул. Соборная, въезд в город со стороны Луцкого кольца — по азоту аммонийному в 1,3 раза, нитратам в 1,8 раза;

возле села Зеленый Гай, с восточной стороны — по нитратам в 4,3 раза;

возле села Грушвица, с юго-западной стороны — по нитратам в 1,7 раза;

возле села Верховск, с юго-восточной стороны — по нитратам в 1,9 раза;

рядом с селом Городок, с южной стороны — по нитратам в 1,8 раза.

Подытоживая, Андрей Малеваный заявил, что Госэкоинспекция направит запрос руководству "Ровноазот" для установления реальных причин превышения нормы нитратов в грунте.

Ранее Фокус сообщал, что 20 июля на предприятии "Ровноазот" в цехе по производству азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода. В результате произошел выброс нитрозных газов (содержащих оксиды азоты). Предварительная версия ЧП — несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода.

Также Фокус рассказывал. что из-за аварии на "Ровноазоте" в Украине может пойти кислотный дождь. Жителям региона посоветовали не выходить на улицы, а из-за кислотных дождей могут пострадать растения.