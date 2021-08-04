Аварія на "Рівнеазот": вміст нітратів у ґрунті в 10 разів перевищує норму

Проби ґрунту взяли після НП на хімзаводі і на наступний день. Перевищення норм зафіксовано в кількох населених пунктах.

Експерти Держекоінспекції зафіксували 10-кратне перевищення норми нітратів у ґрунті біля заводу "Рівнеазот", де стався викид 20 липня, повідомив у своєму Facebook глава ДЕІ Андрій Мальований.

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За його словами, проби ґрунту біля заводу "Рівнеазот" брали відразу після викиду і на наступний день.

За 500 метрів від території заводу, як стверджує глава ДЕІ Андрій Мальований, норма нітратів у ґрунті перевищена в десять разів, а при в'їзді в місто — в 1,8 раз.

Однак, перевищення норми нітратів може бути пов'язано не тільки з викидами забруднювальних речовин на "Рівнеазоті", але і з неправильним веденням сільського господарства в регіоні.

"Перевищення показників у ґрунті може бути викликано не тільки залповим викидом оксидів азоту в повітря в результаті аварійної ситуації, а й бути результатом незадовільного ведення господарської діяльності, оскільки проби були відібрані в населених пунктах сільськогосподарських районів", — продовжив Андрій Мальований у своєму Facebook.

Лабораторні дослідження проб ґрунту показали такі перевищення норми:

біля ПрАТ "Рівнеазот" (500 м на північний захід від заводу) — нітрати в 10 разів

Рівне, вул. Соборна, в'їзд у місто з боку Луцького кільця — азот амонійний в 1,3 раз, нітрати в 1,8 раз;

біля села Зелений Гай, зі східного боку — нітрати в 4,3 рази;

біля села Грушвиця, з південно-західного боку — нітрати в 1,7 раз;

біля села Верхівськ, з південно-східного боку — нітрати в 1,9 раз;

поруч із селом Городок, з південного боку — нітрати в 1,8 раз.

Підсумовуючи, Андрій Мальований заявив, що Держекоінспекція направить запит керівництву "Рівнеазот" для встановлення реальних причин перевищення норми нітратів у ґрунті.

Раніше Фокус повідомляв, що 20 липня на підприємстві "Рівнеазот" у цеху з виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу. У результаті стався викид нітрозних газів (що містять оксиди азоту). Попередня версія НП — невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу.

Також Фокус розповідав. що через аварію на "Рівнеазоті" в Україні може піти кислотний дощ. Жителям регіону порадили не виходити на вулиці, а через кислотні дощі можуть постраждати рослини.