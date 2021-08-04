В Киеве ввели новый ученический билет: как заказать
Сделать это смогут родители школьников онлайн, а получать электронные билеты учащиеся будут в своих школах.
Ученический билет старого образца для проезда в киевском метрополитене будет действовать до конца 2021 года, сообщили в среду, 4 августа в пресс-службе столичной подземки.
В ведомстве проинформировали, что родители учащихся уже имеют возможность заказать онлайн электронный ученический билет.
Как заказать ученический билет в Киеве
- необходимо зарегистрироваться на портале scard.kyivcity.gov.ua, где можно подать заявку на ученический электронный билет.
- после этого данные в системе должен подтвердить сотрудник школы, в которой учится ребенок.
- валидированная заявка передается на производство, причем, за всеми этапами изготовления билета можно будет проследить в своем кабинете.
- готовые электронные билеты учащиеся, как и раньше, смогут получить в своих учебных заведениях.
В метрополитене добавили, что на данный момент эта система работает в тестовом режиме.
Напомним, с 14 июля в Киеве окончательно вывели из обращения бумажные талоны для общественного транспорта. Киевляне и гости столицы уже не могут купить билет за наличные в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев.
Отметим, Киев стал первым украинским городом, в котором полностью отменили бумажные талоны. В первую очередь, реформа затронула столичный фуникулер.
Фокус разбирался, как в Украине будет действовать электронный билет на все виды транспорта.