В Киеве ввели новый ученический билет: как заказать

Сделать это смогут родители школьников онлайн, а получать электронные билеты учащиеся будут в своих школах.

Ученический билет старого образца для проезда в киевском метрополитене будет действовать до конца 2021 года, сообщили в среду, 4 августа в пресс-службе столичной подземки.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В ведомстве проинформировали, что родители учащихся уже имеют возможность заказать онлайн электронный ученический билет.

Как заказать ученический билет в Киеве

необходимо зарегистрироваться на портале scard.kyivcity.gov.ua, где можно подать заявку на ученический электронный билет.

после этого данные в системе должен подтвердить сотрудник школы, в которой учится ребенок.

валидированная заявка передается на производство, причем, за всеми этапами изготовления билета можно будет проследить в своем кабинете.

готовые электронные билеты учащиеся, как и раньше, смогут получить в своих учебных заведениях.

В метрополитене добавили, что на данный момент эта система работает в тестовом режиме.

[ + – ] Сообщение киевского метрополитена

Напомним, с 14 июля в Киеве окончательно вывели из обращения бумажные талоны для общественного транспорта. Киевляне и гости столицы уже не могут купить билет за наличные в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев.

Отметим, Киев стал первым украинским городом, в котором полностью отменили бумажные талоны. В первую очередь, реформа затронула столичный фуникулер.

Фокус разбирался, как в Украине будет действовать электронный билет на все виды транспорта.