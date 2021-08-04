У Києві ввели новий учнівський квиток: як замовити

Зробити це зможуть батьки школярів онлайн, а отримувати електронні квитки учні будуть у своїх школах.

Учнівський квиток старого зразка для проїзду в київському метрополітені буде діяти до кінця 2021 року, повідомили в середу, 4 серпня в пресслужбі столичної підземки.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У відомстві поінформували, що батьки учнів уже мають можливість замовити онлайн електронний учнівський квиток.

Як замовити учнівський квиток у Києві

необхідно зареєструватися на порталі scard.kyivcity.gov.ua, де можна подати заявку на учнівський електронний квиток.

після цього дані в системі повинен підтвердити співробітник школи, у якій навчається дитина.

валідована заявка передається на виробництво, причому, за всіма етапами виготовлення квитка можна буде простежити у своєму кабінеті.

готові електронні квитки учні, як і раніше, зможуть отримати у своїх навчальних закладах.

У метрополітені додали, що наразі ця система працює в тестовому режимі.

[ + – ] Повідомлення київського метрополітену

Нагадаємо, з 14 липня в Києві остаточно вивели з обігу паперові талони для громадського транспорту. Кияни та гості столиці вже не можуть купити квиток за готівку в салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв.

Зазначимо, Київ став першим українським містом, у якому повністю скасували паперові талони. У першу чергу реформа торкнулася столичного фунікулера.

Фокус розбирався, як в Україні буде діяти електронний квиток на всі види транспорту.