В Днепре нашли повешенным подполковника СБУ, – экс-нардеп (фото)
Игорь Мосийчук утверждает, что тело мужчины обнаружили в лесополосе, также была найдена предсмертная записка.
В Днепре нашли повешенным старшего оперуполномоченного Департамента защиты национальной государственности СБУ в Днепропетровской области, сообщает в своем Telegram-канале бывший народный депутат Игорь Мосийчук.
По его словам, на месте происшествия правоохранители нашли записку, в которой подполковник СБУ указал на виновных в его смерти.
Мосийчук показал снимок документа, в котором сказано об обнаружении трупа. Фамилия на фотографии замазана, однако есть хронология событий.
Согласно документу, 5 августа на телефон начальника ГВЗНД УСБУ в Днепропетровской области полковника Хмары поступило сообщение, в котором было сказано, что супруга подполковника хочет поговорить с начальником своего мужа.
Кроме того, женщина прислала СМС, содержание которого напоминало предсмертную записку.
Правоохранители начали искать подполковника и обнаружили его мертвым в лесополосе. В документе, показанном Мосийчуком, говорится, что мужчина свел счеты с жизнью путем повешения.
"При нем была предсмертная записка, в которой он обвиняет в своей смерти начальника отдела "Т" и его заместителя", – пишет Игорь Мосийчук.
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