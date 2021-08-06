В Днепре нашли повешенным подполковника СБУ, – экс-нардеп (фото)

Игорь Мосийчук утверждает, что тело мужчины обнаружили в лесополосе, также была найдена предсмертная записка.

В Днепре нашли повешенным старшего оперуполномоченного Департамента защиты национальной государственности СБУ в Днепропетровской области, сообщает в своем Telegram-канале бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

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По его словам, на месте происшествия правоохранители нашли записку, в которой подполковник СБУ указал на виновных в его смерти.

Мосийчук показал снимок документа, в котором сказано об обнаружении трупа. Фамилия на фотографии замазана, однако есть хронология событий.

Согласно документу, 5 августа на телефон начальника ГВЗНД УСБУ в Днепропетровской области полковника Хмары поступило сообщение, в котором было сказано, что супруга подполковника хочет поговорить с начальником своего мужа.

Кроме того, женщина прислала СМС, содержание которого напоминало предсмертную записку.

Правоохранители начали искать подполковника и обнаружили его мертвым в лесополосе. В документе, показанном Мосийчуком, говорится, что мужчина свел счеты с жизнью путем повешения.

"При нем была предсмертная записка, в которой он обвиняет в своей смерти начальника отдела "Т" и его заместителя", – пишет Игорь Мосийчук.

[ + – ] Сообщение Игоря Мосийчука

Напомним, утром 3 августа глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов был найден повешенным в Святошинском парке Киева.

В сентябре прошлого года известный российский неонацист Максим "Тесак" Марцинкевич повесился в челябинском СИЗО.

Фокус сообщал о том, что в 2021 году в Украине увеличилось количество случаев, когда подростки пытались покончить с жизнью.