У Дніпрі знайшли повішеним підполковника СБУ, — екснардеп (фото)

Ігор Мосійчук стверджує, що тіло чоловіка знайшли в лісосмузі, також була знайдена передсмертна записка.

У Дніпрі знайшли повішеним старшого оперуповноваженого Департаменту захисту національної державності СБУ в Дніпропетровській області, повідомляє в своєму Telegram-каналі колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

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За його словами, на місці події правоохоронці знайшли записку, в якій підполковник СБУ вказав на винних у його смерті.

Мосійчук показав знімок документа, в якому сказано про виявлення трупа. Прізвище на фотографії замазане, проте є хронологія подій.

Згідно з документом, 5 серпня на телефон начальника ГВЗНД УСБУ в Дніпропетровській області полковника Хмари надійшло повідомлення, в якому було сказано, що дружина підполковника хоче поговорити з начальником свого чоловіка.

Крім того, жінка надіслала СМС, зміст якого нагадував передсмертну записку.

Правоохоронці почали шукати підполковника і знайшли його мертвим у лісосмузі. У документі, показаному Мосійчуком, йдеться, що чоловік звів рахунки з життям шляхом повішення.

"При ньому була передсмертна записка, в якій він звинувачує у своїй смерті начальника відділу "Т" і його заступника", — пише Ігор Мосійчук.

[ + – ] Повідомлення Ігоря Мосійчука

Нагадаємо, вранці 3 серпня глава Білоруського дому в Україні Віталій Шишов був знайдений повішеним у Святошинському парку Києва.

У вересні минулого року відомий російський неонацист Максим "Тесак" Марцинкевич повісився в челябінському СІЗО.

Фокус повідомляв про те, що в 2021 році в Україні збільшилася кількість випадків, коли підлітки намагалися покінчити із життям.