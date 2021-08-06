Сорванные крыши и поваленные деревья. Каменец-Подольский накрыл ураган (фото, видео)

В результате стихийного бедствия обесточены целые улицы и повреждена древняя крепость.

Город Каменец-Подольский Хмельницкой области вечером, 5 августа накрыл сильный ураган, в результате которого в городе повалены электроопоры и деревья, повреждены крыши, а также обесточен ряд улиц, сообщает пресс-служба Каменец-Подольского горсовета.

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По информации чиновников, по состоянию на семь утра, 6 августа местная информационно-справочная служба приняла от жителей города более 200 сообщений о последствиях стихийного бедствия.

Поваленные деревья и оборванные провода зафиксированы на улицах Героев Небесной сотни, 30 лет Победы, Гагарина, Северной, Хмельницком шоссе, углу улиц Драгоманова и Леси Украинки, Даниила Галицкого-Огиенко, Годованця, проспекте Грушевского, улицах Пушкинской и Хмельницкой, других улицах населенного пункта.

[ + – ] Непогода в Каменец-Подольском

Сорваны крыши на улицах Вокзальной, Хмельницкой и по переулку Новый. Протекают крыши на Леси Украинки, Розвадовского, Даниила Галицкого, Шевченко, Героев Небесной сотни. На улице Зарванской зафиксированы проблемы с газоснабжением.

[ + – ] Последствия стихии [ + – ] Ремонт проезжей части [ + – ] Коммунальщики за работой [ + – ] Сломанные деревья

Также ураган повредил древнюю крепость и сорвал навес башни Ласькой, пишет местное издание Вдало.

По словам директора Каменец-Подольского исторического музея-заповедника Александра Зарембы, деревянные конструкции отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса, повредив его крышу.

[ + – ] Разрушения в музее-заповеднике [ + – ] Стихия повредила музей-заповедник

Напомним, 3 августа ураган сорвал крышу со здания суда в Первомайске Николаевской области, в результате чего документы разлетелись по всему городу.

2 августа во Львове погибли 20-летний парень и 18-летняя девушка, на них из-за ураганного ветра упало дерево.

А в мае в Мелитополе выпал град размером с пельмень.