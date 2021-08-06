Зірвані дахи і повалені дерева. Кам'янець-Подільський накрив ураган (фото, відео)
Унаслідок стихійного лиха знеструмлені цілі вулиці й пошкоджена стародавня фортеця.
Місто Кам'янець-Подільський Хмельницької області ввечері, 5 серпня, накрив сильний ураган, унаслідок якого в місті повалені електроопори та дерева, пошкоджені дахи, а також знеструмлені низка вулиць, повідомляє пресслужба Кам'янець-Подільської міськради.
За інформацією чиновників, станом на сьому ранку, 6 серпня, місцева інформаційно-довідкова служба отримала від жителів міста понад 200 повідомлень про наслідки стихійного лиха.
Повалені дерева й обірвані дроти зафіксовані на вулицях Героїв Небесної сотні, 30 років Перемоги, Гагаріна, Північній, Хмельницькому шосе, розі вулиць Драгоманова та Лесі Українки, Данила Галицького-Огієнка, Годованця, проспекті Грушевського, вулицях Пушкінській та Хмельницькій, інших вулицях населеного пункту.
Зірвані дахи на вулицях Вокзальній, Хмельницькій та на провулку Новий. Протікають дахи на Лесі Українки, Розвадовського, Данила Галицького, Шевченка, Героїв Небесної сотні. На вулиці Зарванській зафіксовані проблеми з газопостачанням.
Також ураган пошкодив стародавню фортецю і зірвав навіс вежі Ласької, пише місцеве видання Вдало.
За словами директора Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника Олександра Заремби, дерев'яні конструкції віднесло більш ніж на 25 метрів і кинуло на дах пристінного корпусу, пошкодивши його дах.
Нагадаємо, 3 серпня ураган зірвав дах із будівлі суду в Первомайську Миколаївської області, внаслідок чого документи розлетілися по всьому місту.
2 серпня у Львові загинули 20-річний хлопець і 18-річна дівчина, на них через ураганний вітер впало дерево.
А в травні в Мелітополі випав град розміром із пельмень.