Зірвані дахи і повалені дерева. Кам'янець-Подільський накрив ураган (фото, відео)

Унаслідок стихійного лиха знеструмлені цілі вулиці й пошкоджена стародавня фортеця.

Місто Кам'янець-Подільський Хмельницької області ввечері, 5 серпня, накрив сильний ураган, унаслідок якого в місті повалені електроопори та дерева, пошкоджені дахи, а також знеструмлені низка вулиць, повідомляє пресслужба Кам'янець-Подільської міськради.

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За інформацією чиновників, станом на сьому ранку, 6 серпня, місцева інформаційно-довідкова служба отримала від жителів міста понад 200 повідомлень про наслідки стихійного лиха.

Повалені дерева й обірвані дроти зафіксовані на вулицях Героїв Небесної сотні, 30 років Перемоги, Гагаріна, Північній, Хмельницькому шосе, розі вулиць Драгоманова та Лесі Українки, Данила Галицького-Огієнка, Годованця, проспекті Грушевського, вулицях Пушкінській та Хмельницькій, інших вулицях населеного пункту.

[ + – ] Негода в Кам'янець-Подільському

Зірвані дахи на вулицях Вокзальній, Хмельницькій та на провулку Новий. Протікають дахи на Лесі Українки, Розвадовського, Данила Галицького, Шевченка, Героїв Небесної сотні. На вулиці Зарванській зафіксовані проблеми з газопостачанням.

[ + – ] Наслідки стихії [ + – ] Ремонт проїжджої частини [ + – ] Комунальники за роботою [ + – ] Зламані дерева

Також ураган пошкодив стародавню фортецю і зірвав навіс вежі Ласької, пише місцеве видання Вдало.

За словами директора Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника Олександра Заремби, дерев'яні конструкції віднесло більш ніж на 25 метрів і кинуло на дах пристінного корпусу, пошкодивши його дах.

[ + – ] Руйнування в музеї-заповіднику [ + – ] Стихія пошкодила музей-заповідник

Нагадаємо, 3 серпня ураган зірвав дах із будівлі суду в Первомайську Миколаївської області, внаслідок чого документи розлетілися по всьому місту.

2 серпня у Львові загинули 20-річний хлопець і 18-річна дівчина, на них через ураганний вітер впало дерево.

А в травні в Мелітополі випав град розміром із пельмень.