RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна

Документи розлетілися по місту: в Первомайську ураган зірвав дах із будівлі суду (фото, відео)

594
Первомайськ, ураган, суд,
Фото: скриншот | Негода в Первомайську

У Миколаївській області пройшла сильна злива, що супроводжувалася шквальним вітром.

Увечері 2 серпня місто Первомайськ Миколаївської області накрила потужна буря. Як повідомляється в сюжеті ТСН, вітер був такої сили, що зірвав дах на будівлі місцевого суду.

У результаті по населеному пункту розлетілося багато паперових документів. На кадрах, опублікованих у мережі, видно, що документи розкидані навколо будівлі суду, крім того, папери заливає злива.

Негода в Первомайську

У коментарях місцеві жителі припускають, що ураганним вітром рознесло архіви, які зберігалися на горищі будівлі.

Деякі користувачі іронізують, що природа, не дочекавшись участі людей, вирішила сама почати судову реформу.

Первомайськ, суд, дах,
Будівля суду

Нагадаємо, 2 серпня у Львові 20-річний хлопець і 18-річна дівчина загинули в Стрийському парку — на них через шквальний вітер впало дерево.

11 липня на Закарпатті дощі призвели до виходу ріки з берегів.

А 17 травня Мелітополь накрило потужними зливами з грозами, у місті випав град розміром із пельмень.