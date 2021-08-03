Документи розлетілися по місту: в Первомайську ураган зірвав дах із будівлі суду (фото, відео)

У Миколаївській області пройшла сильна злива, що супроводжувалася шквальним вітром.

Увечері 2 серпня місто Первомайськ Миколаївської області накрила потужна буря. Як повідомляється в сюжеті ТСН, вітер був такої сили, що зірвав дах на будівлі місцевого суду.

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У результаті по населеному пункту розлетілося багато паперових документів. На кадрах, опублікованих у мережі, видно, що документи розкидані навколо будівлі суду, крім того, папери заливає злива.

[ + – ] Негода в Первомайську

У коментарях місцеві жителі припускають, що ураганним вітром рознесло архіви, які зберігалися на горищі будівлі.

Деякі користувачі іронізують, що природа, не дочекавшись участі людей, вирішила сама почати судову реформу.

[ + – ] Будівля суду

Нагадаємо, 2 серпня у Львові 20-річний хлопець і 18-річна дівчина загинули в Стрийському парку — на них через шквальний вітер впало дерево.

11 липня на Закарпатті дощі призвели до виходу ріки з берегів.

А 17 травня Мелітополь накрило потужними зливами з грозами, у місті випав град розміром із пельмень.