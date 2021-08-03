Документы разлетелись по городу: в Первомайске ураган сорвал крышу со здания суда (фото, видео)
В Николаевской области прошел сильный ливень, сопровождавшийся шквальным ветром.
Вечером, 2 августа город Первомайск Николаевской области накрыла мощная буря. Как сообщается в сюжете ТСН, ветер был такой силы, что сорвал крышу на здании местного суда.
В результате, по населенному пункту разлетелось много бумажных документов. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что документы разбросаны вокруг здания суда, кроме того, бумаги заливает ливень.
В комментариях местные жители предполагают, что ураганным ветром разнесло архивы, которые хранились на чердаке здания.
Некоторые пользователи иронизируют, что природа, не дождавшись участия людей, решила сама начать судебную реформу.
Напомним, 2 августа во Львове 20-летний парень и 18-летняя девушка погибли в Стрыйском парке – на них из-за шквального ветра упало дерево.
11 июля на Закарпатье дожди привели к выходу реки из берегов.
А 17 мая Мелитополь накрыло мощными ливнями с грозами, в городе выпал град размером с пельмень.