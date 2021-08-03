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Документы разлетелись по городу: в Первомайске ураган сорвал крышу со здания суда (фото, видео)

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Первомайск, ураган, суд,
Фото: скриншот | Непогода в Первомайске

В Николаевской области прошел сильный ливень, сопровождавшийся шквальным ветром.

Вечером, 2 августа город Первомайск Николаевской области накрыла мощная буря. Как сообщается в сюжете ТСН, ветер был такой силы, что сорвал крышу на здании местного суда.

В результате, по населенному пункту разлетелось много бумажных документов. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что документы разбросаны вокруг здания суда, кроме того, бумаги заливает ливень.

Непогода в Первомайске

В комментариях местные жители предполагают, что ураганным ветром разнесло архивы, которые хранились на чердаке здания.

Некоторые пользователи иронизируют, что природа, не дождавшись участия людей, решила сама начать судебную реформу.

Первомайск, суд, крыша,
Здание суда

Напомним, 2 августа во Львове 20-летний парень и 18-летняя девушка погибли в Стрыйском парке – на них из-за шквального ветра упало дерево.

11 июля на Закарпатье дожди привели к выходу реки из берегов.

А 17 мая Мелитополь накрыло мощными ливнями с грозами, в городе выпал град размером с пельмень.