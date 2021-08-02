Непогода во Львове: рухнувшее дерево убило курсанта и его девушку (видео)
20-летний курсант и 18-летняя девушка в момент падения дерева сидели на лавочке.
Во Львове 20-летний парень и 18-летняя девушка погибли в Стрыйском парке – на них из-за шквального ветра упало дерево.
Как проинформировали во Львовском городском совете, в момент падения дерева девушка с парнем сидели на скамейке.
Сообщается, что молодые люди погибли на месте. Обстоятельства происшествия выясняются.
Позже стало известно, что один из погибших – курсант Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Сагайдачного Андрей Свояк.
По словам начальника академии Павла Ткачука, молодой человек жил за пределами Академии и в свободное от обучения время отдыхал в Стрыйском парке вместе со своей девушкой, которая также погибла.
Zaxid.net уточняет, что дождь с грозой и шквальным ветром случился во Львове вечером, 1 августа.
Непогода была такой силы, что деревья упали на нескольких улицах областного центра. В частности, рухнувшее дерево полностью перекрыло движение на улице Князя Романа.
Также деревья упали на улицах Курмановича, Пекарской и Трускавецкой.
Напомним, 28 июля Ивано-Франковской области на жилой дом упал самолет, в результате чего погибли четыре человека.
Также сообщалось, что в результате непогоды в Бердянске два человека погибли из-за обрыва кабеля.
Фокус писал о том, что из-за непогоды в Украине 22 июля погибли два человека, еще семеро были травмированы.