Негода у Львові: дерево звалилося та вбило курсанта та його дівчину (відео)

20-річний курсант і 18-річна дівчина в момент падіння дерева сиділи на лавочці.

У Львові 20-річний хлопець і 18-річна дівчина загинули в Стрийському парку — на них через шквальний вітер впало дерево.

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Як поінформували у Львівській міській раді, у момент падіння дерева дівчина з хлопцем сиділи на лавці.

Повідомляється, що молоді люди загинули на місці. Обставини події з'ясовуються.

Пізніше стало відомо, що один із загиблих — курсант Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Сагайдачного Андрій Свояк.

[ + – ] Місце події

За словами начальника академії Павла Ткачука, хлопець жив за межами Академії й у вільний від навчання час відпочивав у Стрийському парку разом зі своєю дівчиною, яка також загинула.

[ + – ] Повідомлення Павла Ткачука

Zaxid.net уточнює, що дощ із грозою та шквальним вітром трапився у Львові ввечері, 1 серпня.

Негода була такої сили, що дерева впали на кількох вулицях обласного центру. Зокрема, одне з них повністю перекрило рух на вулиці Князя Романа.

Також дерева впали на вулицях Курмановича, Пекарській і Трускавецькій.

Нагадаємо, 28 липня Івано-Франківської області на житловий будинок упав літак, у результаті чого загинули чотири людини.

Також повідомлялося, що в результаті негоди в Бердянську двоє людей загинули через обрив кабелю.

Фокус писав про те, що через негоду в Україні 22 липня загинуло двоє людей, ще семеро були травмовані.