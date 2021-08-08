Бури и дожди с грозами обрушатся на Украину: самые "опасные" дни в августе

Последний месяц лета будет жарким и богатым на осадки. Бури и дожди с грозами ожидаются в Украине в первой декаде августа.

В августе 2021 года в Украине будет немало жарких дней, которые будут чередоваться шквальными ветрами и обильными осадками. Свежий прогноз погоды на последний месяц лета сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

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По прогнозу Леонида Горбаня, погода в Украине в августе будет жаркой и богатой на дожди с грозами.

Серьезное ухудшение погодных условий синоптик прогнозирует на первую декаду августа. Как утверждает Леонид Горбань, буря накроет Украину в воскресенье, 8 августа, после которой на протяжении нескольких дней нашу страну будут заливать дожди с грозами.

Жаркие дни ожидаются с 19 по 21 августа, а также с 23 до 26 августа.

"Согласно его расчетам (синоптика Леонида Горбаня — ред.), август будет довольно жарким и богатым на осадки: 1-3 августа — сильная жара, 2 августа — гроза и буря, 8 — буря, 11-14, 22, 27 и 29 августа — дожди, с 19 по 21 и с 23 по 26 августа — жара", — говорится в сообщении.

Синоптики Укргидрометеоцентра утверждают, что средняя месячная температура в августе в Украине составит +20…+25 градусов, а в Карпатах — от +16 до +18 градусов.

"Месячное количество осадков ожидается 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм, что в пределах климатической нормы", — подчеркнули в Укргидрометеоцентре.

В комментарии Фактам Леонид Горбань также предупреждал, что в южных регионах Украины осадки стоит ожидать в начале августа, а также в третьей декаде месяца. На Севере, а также в Киевской области, дожди с грозами будут 7-8 августа, 15, 22, 25, 29 августа. Леонид Горбань не смог спрогнозировать, в каких числах в западных областях будет дождливо, поскольку погода в горной местности может меняться несколько раз в сутки.

Ранее Фокус предупреждал, что Украину накроют грозы, грады и шквалы ветра. Непогода ожидает большую часть областей страны, кроме центральных и южных регионов. В то же время температура воздуха будет достаточно высокой.

Также Фокус рассказывал, что в августе Украину накроет жара до +40 градусов. Леонид Горбань утверждал, что последний месяц лета окажется противоположностью июлю: дождей почти не будет, а вот жары хватит с лихвой. К середине месяца столбики термометров поднимутся под +40 при почти полном отсутствии облаков.