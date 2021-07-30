Украину накроют грозы, грады и шквалы ветра: погодные условия будут представлять опасность

Непогода ожидает большую часть областей страны, кроме центральных и южных регионов. В то же время температура воздуха будет достаточно высокой.

В субботу, 31 июля, в большей части западных и в восточных областей ожидаются грозы, а в некоторых районах и шквалы ветра со скоростью 15-20 м/с. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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В этой связи в вышеупомянутых регионах объявлен I уровень опасности (желтый).

Фото: Скриншот

Сайт Украинского гидрометцентра сообщает, что температура воздуха в субботу будет достаточно теплой. На западе страны — от +14 до +16 градусов Цельсия ночью и от +28 до +32 градусов днем. В центральных и южных областях – от +15 до +22 градусов ночью и от +28 до +32 градусов днем. В восточных регионах – от +16 до +19 градусов ночью и от +28 до +31 градуса днем.

В первый день августа дожди переместятся с восточной части страны и накроют центральную и западную части страны.

Как сообщалось ранее, 81-летний народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в августе украинцев ждет практически безоблачная погода и жара до +40 градусов Цельсия. При этом завершится лето, согласно его прогнозам, проливными дождями.

Напомним, в результате непогоды, которая разразилась в Украине на минувшей неделе, погибли несколько человек, а также возникли задержки в движении транспорта.