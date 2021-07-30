Україну накриють грози, гради та шквали вітру: погодні умови становитимуть небезпеку

Негода очікує велику частину областей країни, крім центральних та південних регіонів. У той же час температура повітря буде досить високою.

У суботу, 31 липня, у більшій частині західних і східних областей очікуються грози, а в деяких районах і шквали вітру зі швидкістю 15-20 м/с. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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У зв'язку з цим в вищезазначених регіонах оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

Фото: Скриншот

Сайт Українського гідрометцентру повідомляє, що температура повітря в суботу буде досить теплою. На заході країни — від +14 до +16 градусів Цельсія вночі і від +28 до +32 градусів удень. У центральних і південних областях — від +15 до +22 градусів вночі та від +28 до +32 градусів удень. У східних регіонах — від +16 до +19 градусів уночі та від +28 до +31 градуса вдень.

У перший день серпня дощі перемістяться зі східної частини країни та накриють центральну й західну частини країни.

Як повідомлялося раніше, 81-річний народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що в серпні українців чекає практично безхмарна погода та спека до +40 градусів Цельсія. При цьому завершиться літо, згідно з його прогнозами, проливними дощами.

Нагадаємо, у результаті негоди, яка сталася в Україні минулого тижня, загинули кілька людей, а також виникли затримки в русі транспорту.