Бурі і дощі з грозами обрушаться на Україну: найнебезпечніші дні в серпні

Останній місяць літа буде спекотним і багатим на опади. Бурі і дощі з грозами очікуються в Україні в першій декаді серпня.

У серпні 2021 року в Україні буде чимало палких днів, які будуть чергуватися шквальними вітрами і рясними опадами. Свіжий прогноз погоди на останній місяць літа повідомив народний синоптик Леонід Горбань.

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За прогнозом Леоніда Горбаня, погода в Україні в серпні буде спекотною і багатою на дощі з грозами.

Серйозне погіршення погодних умов синоптик прогнозує на першу декаду серпня. Як стверджує Леонід Горбань, буря накриє Україну в неділю, 8 серпня, після якої протягом декількох днів нашу країну будуть заливати дощі з грозами.

Спекотні дні очікуються з 19 по 21 серпня, а також з 23 до 26 серпня.

"Відповідно до його розрахунків (синоптика Леоніда Горбаня — ред.), серпень буде досить жарким і багатим на опади: 1-3 серпня — сильна спека, 2 серпня — гроза і буря, 8 — буря, 11-14, 22, 27 і 29 серпня — дощі, з 19 по 21 і з 23 по 26 серпня — спека", — йдеться в повідомленні.

Синоптики Укргідрометеоцентру стверджують, що середня місячна температура в серпні в Україні становитиме +20... +25 градусів, а в Карпатах — від +16 до +18 градусів.

"Місячна кількість опадів очікується 31-80 мм, на Прикарпатті місцями 95-99 мм, що в межах кліматичної норми", — підкреслили в Укргідрометеоцентру.

У коментарі Фактам Леонід Горбань також попереджав, що в південних регіонах України опади варто очікувати на початку серпня, а також в третій декаді місяця. На Півночі, а також в Київській області, дощі з грозами будуть 7-8 серпня, 15, 22, 25, 29 серпня. Леонід Горбань не зміг спрогнозувати, в яких числах в західних областях дощитиме, оскільки погода у гірській місцевості може змінюватися кілька разів на добу.

Раніше Фокус попереджав, що Україну накриють грози, гради і шквали вітру. Негода очікує велику частину областей країни, крім центральних та південних регіонів. У той же час температура повітря буде досить високою.

Також Фокус розповідав, що в серпні Україну накриє спека до +40 градусів. Леонід Горбань стверджував, що останній місяць літа виявиться протилежністю липня: дощів майже не буде, а ось спеки вистачить з лишком. До середини місяця стовпчики термометрів піднімуться під +40 при майже повній відсутності хмар.