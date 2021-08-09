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Статистика коронавируса на 9 августа: 5 смертей от COVID-19, Киев лидирует по заражениям

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Фото: Слово и Дело | Коронавирус в Украине

Среди зараженных — 20 детей и двое медицинских сотрудников. Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 являются Киев, Одесская и Тернопольская области.

За минувшие сутки в Украине официально зарегистрировано 300 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом информирует пресс-служба Минздрава Украины.

400 пациентов с COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали за день, а полностью выздоровели — 281 человек.

В МОЗ подчеркнули, что среди зараженных COVID-19 — 20 детей и двое медработников, а жертвами инфекции стали пятеро пациентов.

За минувшие сутки в Украине:

  • заболело — 300 человек;
  • летальные случаи — 5;
  • выздоровело — 281 человек;
  • госпитализировано — 400 человек.

За прошлый день медики в Украине сделали 16720 тестов на COVID-19, среди которых:

  • методом ПЦР — 9383;
  • методом ИФА — 1424;
  • экспресс-тесты на наличие коронавирусной инфекции — 5913.

Больше всего новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Одесской и Тернопольской областях:

  • Киев — 51 случай;
  • Одесская область — 39 случаев;
  • Тернопольская область — 32 случая;
  • Винницкая область — 24 случая;
  • Черновицкая область — 21 случай.

Помимо этого, как рассказывают в Минздраве, за минувшие сутки 51445 украинцев вакцинировано против COVID-19. Одну дозу препарата от коронавирусной инфекции получили 30988 человек, полностью прошли курс иммунизации — 20457. В течение дня на территории Украины работало 277 мобильных бригад, 816 прививочных пунктов и 340 центров вакцинации населения.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 2 259 451 человек;
  • выздоровело — 2 191 202 человек;
  • летальные случаи — 53100;
  • сделано ПЦР-тестов на коронавирусную болезнь — 11 537 474.
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Статистика коронавируса за 9 августа

Ранее Фокус предупреждал, что коронавирус "Дельта" будет бить рекорды по смертности в Украине. Украинцев призывают готовиться к наихудшему "российскому" сценарию, когда ежедневно система здравоохранения фиксирует рекордные показатели по госпитализациям и смертности.

Также Фокус рассказывал, что во Львовской области обнаружили новые случаи коронавируса "Дельта", которые привезли из России и Великобритании. Две пациентки, у которых официально подтвердили "Дельта" штамм, заразились коронавирусной инфекцией на территории Украины, ведь в последнее время они не выезжали за границу.