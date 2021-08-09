Статистика коронавірусу на 9 серпня: 5 смертей від COVID-19, Київ лідирує за зараженнями
Серед заражених — 20 дітей і двоє медичних працівників. Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 є Київ, Одеська та Тернопільська області.
За минулу добу в Україні офіційно зареєстровано 300 нових випадків коронавірусної інфекції. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
400 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на коронавірусну інфекцію госпіталізували за день, а повністю одужали — 281 чоловік.
У МОЗ підкреслили, що серед заражених COVID-19 — 20 дітей і двоє медпрацівників, а жертвами інфекції стали п'ятеро пацієнтів.
За минулу добу в Україні:
- захворіло — 300 осіб;
- летальні випадки — 5;
- видужали — 281 осіб;
- госпіталізовано — 400 осіб.
За минулий день медики в Україні зробили 16720 тестів на COVID-19, серед яких:
- методом ПЛР — 9383;
- методом ІФА — одну тисячу чотириста двадцять чотири;
- експрес-тести на наявність коронавірусної інфекції — 5913.
Найбільше нових випадків зараження COVID-19 зареєстровано в Києві, Одеській та Тернопільській областях:
- Київ — 51 випадок;
- Одеська область — 39 випадків;
- Тернопільська область — 32 випадки;
- Вінницька область — 24 випадки;
- Чернівецька область — 21 випадок.
Крім цього, як розповідають у Міністерстві охорони здоров'я, за минулу добу 51445 українців вакциновано проти COVID-19. Одну дозу препарату від коронавірусної інфекції отримали 30988 чоловік, повністю пройшли курс імунізації — 20457. Протягом дня на території України працювало 277 мобільних бригад, 816 прищепних пунктів і 340 центрів вакцинації населення.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 2 259 451 особа;
- видужали — 2 191 202 людей;
- летальні випадки — 53100;
- зроблено ПЛР-тестів на коронавірусну хворобу — 11 537 474.
Раніше Фокус попереджав, що коронавірус "Дельта" битиме рекорди за смертністю в Україні. Українців закликають готуватися до найгіршого "російського" сценарію, коли щодня система охорони здоров'я фіксує рекордні показники з госпіталізації і смертності.
Також Фокус розповідав, що у Львівській області виявили нові випадки коронавірусу "Дельта", які привезли з Росії і Великобританії. Дві пацієнтки, у яких офіційно підтвердили "Дельта" штам, заразилися коронавірусною інфекцією на території України, адже останнім часом вони не виїжджали за кордон.