Статистика коронавірусу на 9 серпня: 5 смертей від COVID-19, Київ лідирує за зараженнями

Серед заражених — 20 дітей і двоє медичних працівників. Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 є Київ, Одеська та Тернопільська області.

За минулу добу в Україні офіційно зареєстровано 300 нових випадків коронавірусної інфекції. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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400 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на коронавірусну інфекцію госпіталізували за день, а повністю одужали — 281 чоловік.

У МОЗ підкреслили, що серед заражених COVID-19 — 20 дітей і двоє медпрацівників, а жертвами інфекції стали п'ятеро пацієнтів.

За минулу добу в Україні:

захворіло — 300 осіб;

летальні випадки — 5;

видужали — 281 осіб;

госпіталізовано — 400 осіб.

За минулий день медики в Україні зробили 16720 тестів на COVID-19, серед яких:

методом ПЛР — 9383;

методом ІФА — одну тисячу чотириста двадцять чотири;

експрес-тести на наявність коронавірусної інфекції — 5913.

Найбільше нових випадків зараження COVID-19 зареєстровано в Києві, Одеській та Тернопільській областях:

Київ — 51 випадок;

Одеська область — 39 випадків;

Тернопільська область — 32 випадки;

Вінницька область — 24 випадки;

Чернівецька область — 21 випадок.

Крім цього, як розповідають у Міністерстві охорони здоров'я, за минулу добу 51445 українців вакциновано проти COVID-19. Одну дозу препарату від коронавірусної інфекції отримали 30988 чоловік, повністю пройшли курс імунізації — 20457. Протягом дня на території України працювало 277 мобільних бригад, 816 прищепних пунктів і 340 центрів вакцинації населення.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 2 259 451 особа;

видужали — 2 191 202 людей;

летальні випадки — 53100;

зроблено ПЛР-тестів на коронавірусну хворобу — 11 537 474.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 9 серпня

Раніше Фокус попереджав, що коронавірус "Дельта" битиме рекорди за смертністю в Україні. Українців закликають готуватися до найгіршого "російського" сценарію, коли щодня система охорони здоров'я фіксує рекордні показники з госпіталізації і смертності.

Також Фокус розповідав, що у Львівській області виявили нові випадки коронавірусу "Дельта", які привезли з Росії і Великобританії. Дві пацієнтки, у яких офіційно підтвердили "Дельта" штам, заразилися коронавірусною інфекцією на території України, адже останнім часом вони не виїжджали за кордон.