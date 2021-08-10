Экс-нардеп от "Самопомощи" Пидлисецкий умер в возрасте 44 лет после тяжелой болезни

Львовский политик и бизнесмен входил в наблюдательный совет "Укрэнерго" и возглавлял энергетические предприятия. У него остались жена и дочери.

В результате тяжелой болезни в возрасте 44 лет умер бывший народный депутат Верховной Рады восьмого созыва от партии "Самопомощь" Лев Пидлисецкий. Об этом во вторник, 10 августа, сообщила пресс-служба политической силы.

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"С грустью сообщаем, что в результате тяжелой болезни в вечность отошел Левко Пидлисецкий. Политик, львовский предприниматель. Народный депутат Украины 8-го созыва, член парламентской фракции "Объединение "Самопомощь". Мужчине было всего 44 года", — сообщили в "Самопомощи".

На смерть экс-нардепа отреагировал и мэр Львова Андрей Садовый. В своем посте в Facebook градоначальник назвал покойного "товарищем, коллегой и побратимом".

"Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память!" — написал Садовый.

Лев Пидлисецкий: биография

Лев Пидлисецкий — уроженец Львова, политик и предприниматель. Родился 29 мая 1977 года. Учился в университете Ковентри в Великобритании на факультете международного обучения и права. В свое время руководил энергетическими предприятиями "Галэнергостройпром" и "Югозападэлектросетьстрой", также входил в наблюдательный совет "Укрэнерго".

У экс-нардепа, по данным издания Zaxid.net, остались жена Наталья и четыре дочери. В то же время "Суспільне" сообщает, что пара воспитывала троих дочерей.

Напомним, в мае прошлого года мы сообщали о смерти Анатолия Матвиенко — народного депутата шести созывов Верховной Рады. В прошлом созыве парламента он занимал должность зампредседателя фракции "Блок Петра Порошенко".

А 5 июня стало известно о смерти политика, первого главы Службы безопасности и бывшего премьер-министра Украины Евгения Марчука. Ему было 80 лет.