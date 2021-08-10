Екснардеп від "Самопомочі" Підлісецький помер у віці 44 років після важкої хвороби

Львівський політик і бізнесмен входив до наглядової ради "Укренерго" і очолював енергетичні підприємства. У нього залишилися дружина і доньки.

В результаті важкої хвороби у віці 44 років помер колишній народний депутат Верховної Ради восьмого скликання від партії "Самопоміч" Лев Підлісецький. Про це у вівторок, 10 серпня, повідомила пресслужба політичної сили.

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"З сумом повідомляємо, що в результаті важкої хвороби у вічність відійшов Левко Підлісецький. Політик, львівський підприємець. Народний депутат України 8-го скликання, член парламентської фракції "Об'єднання "Самопоміч". Чоловікові було всього 44 роки", — повідомили в "Самопомочі".

На смерть екснардепа відреагував і мер Львова Андрій Садовий. У своєму пості у Facebook градоначальник назвав покійного "товаришем, колегою і побратимом".

"Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять!" — написав Садовий.

Лев Підлісецький: біографія

Лев Підлісецький — уродженець Львова, політик і підприємець. Народився 29 травня 1977 року. Навчався в університеті Ковентрі у Великобританії на факультеті міжнародного навчання та права. Свого часу керував енергетичними підприємствами "Галенергобудпром" і "Південьзахіделектромережбуд", також входив до наглядової ради "Укренерго".

У екснардепа, за даними видання Zaxid.net, залишилися дружина Наталя і чотири дочки. Водночас "Суспільне" повідомляє, що пара виховувала трьох дочок.

Нагадаємо, у травні минулого року ми повідомляли про смерть Анатолія Матвієнка — народного депутата шести скликань Верховної Ради. У минулому скликанні парламенту він займав посаду заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка".

А 5 червня стало відомо про смерть політика, першого голови Служби безпеки та колишнього прем'єр-міністра України Євгена Марчука. Йому було 80 років.