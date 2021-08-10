1 сентября состоится, но учебный год может пройти "на удаленке", — Шкарлет

Обучение в школах может менять формат в зависимости от ситуации с коронавирусом в Украине. Также вид обучения зависит от темпов вакцинации учителей — на 15 июля вакцинировались лишь 35% педагогов.

Очное обучение в украинских школах традиционно начнется 1 сентября. То, в каком формате будет продолжаться обучение дальше, зависит от ситуации с распространением коронавируса в стране, а также от показателя вакцинации работников сферы образования. Об этом в эфире телеканала "1+1" сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

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По его словам, эпидемия коронавируса в Украине уже "не такая, какой была в начале" — развиваются новые штаммы инфекции, которые являются более активными и агрессивными.

"Но к началу учебного года мы все-таки рассматриваем ситуацию, когда еще тепло, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, в школу мы пойдем в полноформатном режиме", — рассказал Шкарлет.

Глава Минобразования добавил, что он вместе с министром здравоохранения Виктора Ляшко рассматривал три сценария обучения в украинских школах в этом году.

Первый, если Украина продолжит оставаться в зеленой зоне адаптивного карантина, подразумевает под собой обычный режим полноформатного обучения без каких-либо изменений. Вместе с тем и педагогические советы и учителя могут проводить дополнительные занятия, в частности, в формате "Всеукраинской школы онлайн".

Второй сценарий, при котором страна находится в желтой, оранжевой или красной зоне адаптивного карантина и в школе будет не менее 80% вакцинированных педагогов, обучение будет проходить в дистанционном или смешанном режиме.

Касательно третьего сценария Шкарлет информации не предоставил.

В то же время министр признал, что на данный момент темпы вакцинации от коронавируса среди работников сферы образования являются крайне низкими — по состоянию на 15 июля иммунизацию прошли 35% учителей. Однако ситуация радикально отличается от области к области.

Например, Киевская область — это 90%, Житомирская, Львовская области — 55%-60%. Волынская область — меньше 10%" — сказал Шкарлет.

Напомним, во время прошлого периода введения жестких карантинных ограничений, который пришелся на весну этого года, власти ряда городов приняли решение о закрытии школ на несколько недель в связи с эпидемиологической ситуации. Например, такое решение приняли власти Киева. Однако руководство города Харьков тогда заявило, что не намерено прекращать образовательный процесс в школах даже во время жесткого локдауна.

Что касается начала прошлого учебного года, то столичные школы одна за другой начали закрываться уже во вторую неделю сентября.