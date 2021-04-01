В Харькове детсады и школы не закроют даже в случае жесткого локдауна, – горсовет
На дистанционное обучение, в случае ужесточения карантинных мер, отправят лишь старшеклассников
Если Харьков попадет в "красную" карантинную зону, в городе не будут закрывать детские сады и отправлять на дистанционное обучение 1-4 классы.
Об этом в четверг, 1 апреля, заявила директор городского Департамента образования Ольга Деменко, передает пресс-служба местного горсовета.
По ее словам, с понедельника, 5 апреля харьковские школы будут работать в смешанном режиме: учащиеся 1-4 классов вернутся после каникул к обычным занятиям, ученики 5-11 классов начнут учиться дистанционно.
"Кроме занятий онлайн, учителя смогут проводить индивидуальные консультации. Например, 11-классников можно будет приглашать на консультации группами с целью качественной подготовки к ВНО", – сказала Деменко.
Чиновник заявила также, что если Харьков попадет в "красную зону", учащиеся младшей школы продолжат учиться стационарно, детские сады также будут работать в штатном режиме.
"Родители в этом вопросе нас поддерживают. Мы понимаем, что им нужно работать, и часто малышей просто не на кого оставить. Кроме того, дистанционное обучение – это не обучение для малышей, потому что находиться столько времени за монитором компьютера вредно для их здоровья", – подытожила Ольга Деменко.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине от коронавируса за три дня умерло двое детей. По словам врачей, маленькие пациенты стали тяжелее переносить COVID-19, а количество новых заражений среди детей увеличилось.
Также мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов распорядился провести проверку медучреждений Харькова и Одессы, которые лечат больных с COVID-19. Минздрав cравнит реальные показатели с информацией, которую больницы отправляют в систему MedData.
Фокус сообщал, что в Лозовскую больницу без предупреждения присылают пациентов из Харькова и других медучреждений региона, несмотря на 100% заполненность коек. Областной центр, уверяют медики, игнорирует сообщения об отсутствии свободных мест.
В то же время, в Киеве вводят локдаун с 5 апреля 2021 года, в связи с чем столичный мэр Виталий Кличко оповестил граждан о новых ограничениях, которые будут действовать в столице до 16 апреля.
Руководители учреждений и предприятий должны на период действия локдауна в Киеве отправить сотрудников на удаленную работу или предоставить отпуска, если это возможно.
Кроме того в Киеве:
- закрываются все школы и детские сады;
- общественный транспорт — и наземный, и метро — будет работать по специальным пропускам пассажиров (то есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры);
- заведения общественного питания (рестораны, кафе, бары и т.д.) смогут работать только на вынос или доставку;
- продуктовые ярмарки прекращаются с 1 апреля.