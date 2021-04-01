В Харькове детсады и школы не закроют даже в случае жесткого локдауна, – горсовет

На дистанционное обучение, в случае ужесточения карантинных мер, отправят лишь старшеклассников

Если Харьков попадет в "красную" карантинную зону, в городе не будут закрывать детские сады и отправлять на дистанционное обучение 1-4 классы.

Об этом в четверг, 1 апреля, заявила директор городского Департамента образования Ольга Деменко, передает пресс-служба местного горсовета.

По ее словам, с понедельника, 5 апреля харьковские школы будут работать в смешанном режиме: учащиеся 1-4 классов вернутся после каникул к обычным занятиям, ученики 5-11 классов начнут учиться дистанционно.

"Кроме занятий онлайн, учителя смогут проводить индивидуальные консультации. Например, 11-классников можно будет приглашать на консультации группами с целью качественной подготовки к ВНО", – сказала Деменко.

Чиновник заявила также, что если Харьков попадет в "красную зону", учащиеся младшей школы продолжат учиться стационарно, детские сады также будут работать в штатном режиме.

"Родители в этом вопросе нас поддерживают. Мы понимаем, что им нужно работать, и часто малышей просто не на кого оставить. Кроме того, дистанционное обучение – это не обучение для малышей, потому что находиться столько времени за монитором компьютера вредно для их здоровья", – подытожила Ольга Деменко.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине от коронавируса за три дня умерло двое детей. По словам врачей, маленькие пациенты стали тяжелее переносить COVID-19, а количество новых заражений среди детей увеличилось.

Также мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов распорядился провести проверку медучреждений Харькова и Одессы, которые лечат больных с COVID-19. Минздрав cравнит реальные показатели с информацией, которую больницы отправляют в систему MedData.

Фокус сообщал, что в Лозовскую больницу без предупреждения присылают пациентов из Харькова и других медучреждений региона, несмотря на 100% заполненность коек. Областной центр, уверяют медики, игнорирует сообщения об отсутствии свободных мест.

В то же время, в Киеве вводят локдаун с 5 апреля 2021 года, в связи с чем столичный мэр Виталий Кличко оповестил граждан о новых ограничениях, которые будут действовать в столице до 16 апреля.

Руководители учреждений и предприятий должны на период действия локдауна в Киеве отправить сотрудников на удаленную работу или предоставить отпуска, если это возможно.

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