У Харкові дитсадки і школи не закриють навіть в разі жорсткого локдауну, — міськрада

На дистанційне навчання, у разі посилення карантинних заходів, відправлять лише старшокласників.

Якщо Харків потрапить в "червону" карантинну зону, у місті не закриватимуть дитячі сади і не відправлятимуть на дистанційне навчання 1-4 класи.

Про це в четвер, 1 квітня, заявила директорка міського Департаменту освіти Ольга Деменко, передає прес-служба місцевої міськради.

За її словами, з понеділка, 5 квітня харківські школи працюватимуть в змішаному режимі: учні 1-4 класів повернуться після канікул до звичайних занять, учні 5-11 класів почнуть вчитися дистанційно.

"Крім занять онлайн, вчителі зможуть проводити індивідуальні консультації. Наприклад, 11-класників можна буде запрошувати на консультації групами з метою якісної підготовки до ЗНО", — сказала Деменко.

Чиновниця заявила також, що якщо Харків потрапить в "червону зону", учні молодшої школи продовжать вчитися стаціонарно, дитячі садки також працюватимуть в штатному режимі.

"Батьки в цьому питанні нас підтримують. Ми розуміємо, що їм потрібно працювати, і часто малюків просто немає на кого залишити. Крім того, дистанційне навчання — це не навчання для малюків, тому що перебувати стільки часу за монітором комп'ютера шкідливо для їхнього здоров'я", — підсумувала Ольга Деменко.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині від коронавірусу за три дні померли двоє дітей. За словами лікарів, маленькі пацієнти почали важче переносити COVID-19, а кількість нових заражень серед дітей збільшилася.

Також ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розпорядився провести перевірку медустанов Харкова й Одеси, які лікують хворих із COVID-19. МОЗ порівняє реальні показники з інформацією, яку лікарні відправляють в систему MedData.

Фокус повідомляв, що до Лозівської лікарні без попередження надсилають пацієнтів із Харкова та інших медустанов регіону, незважаючи на 100% заповненість ліжок. Обласний центр, запевняють медики, ігнорує повідомлення про відсутність вільних місць.

У той же час, у Києві вводять локдаун із 5 квітня 2021 року в зв'язку з чим столичний мер Віталій Кличко сповістив громадян про нові обмеження, які діятимуть в столиці до 16 квітня.

Керівники установ і підприємств повинні на період дії локдауну в Києві відправити співробітників на віддалену роботу або надати відпустки, якщо це можливо.

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