1 вересня відбудеться, але навчальний рік може пройти "віддалено", — Шкарлет

Навчання в школах може змінювати формат залежно від ситуації з коронавірусом в Україні. Також вид навчання залежить від темпів вакцинації вчителів — на 15 липня вакцинувалися лише 35% педагогів.

Очне навчання в українських школах традиційно розпочнеться 1 вересня. Те, в якому форматі триватиме навчання далі, залежить від ситуації з поширенням коронавірусу в країні, а також від показника вакцинації працівників сфери освіти. Про це в ефірі телеканалу "1+1" повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

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За його словами, епідемія коронавірусу в Україні вже "не така, якою була на початку" — розвиваються нові штами інфекції, які є активнішими і агресивнішими.

"Але до початку навчального року ми все ж розглядаємо ситуацію, коли ще тепло, коли ще немає супутніх сезонних захворювань, в школу ми підемо у повноформатному режимі", — розповів Шкарлет.

Глава Міносвіти додав, що він разом з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком розглядав три сценарії навчання в українських школах цього року.

Перший, якщо Україна продовжить залишатися в зеленій зоні адаптивного карантину, являє собою звичайний режим повноформатного навчання без будь-яких змін. Разом з тим і педагогічні ради та вчителі можуть проводити додаткові заняття, зокрема, у форматі "Всеукраїнської школи онлайн".

Другий сценарій, при якому країна знаходиться в жовтій, помаранчевій або червоній зоні адаптивного карантину і в школі буде не менше 80% вакцинованих педагогів, навчання проходитиме у дистанційному або змішаному режимі.

Стосовно третього сценарію Шкарлет інформації не надав.

Водночас міністр визнав, що зараз темпи вакцинації від коронавірусу серед працівників сфери освіти є вкрай низькими — станом на 15 липня імунізацію пройшли 35% вчителів. Однак ситуація радикально відрізняється від області до області.

Наприклад, Київська область — це 90%, Житомирська, Львівська області — 55% -60%. Волинська область — менше 10%" — сказав Шкарлет.

Нагадаємо, під час минулого періоду введення жорстких карантинних обмежень, який припав на весну цього року, влада низки міст прийняла рішення про закриття шкіл на кілька тижнів через епідеміологічну ситуацію. Наприклад, таке рішення ухвалила влада Києва. Однак керівництво міста Харкова тоді заявило, що не має наміру припиняти освітній процес в школах навіть під час жорсткого локдауну.

Що стосується початку минулого навчального року, то столичні школи одна за одною почали закриватися вже у другий тиждень вересня.