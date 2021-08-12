Статистика коронавируса на 12 августа: 1247 новых случаев COVID-19, 588 госпитализаций
Коронавирусной инфекцией за сутки также заразились 77 детей и 41 медицинский работник.
За минувший день в Украине официально зафиксировано 1247 новых случаев заражения COVID-19. Свежие данные публикует пресс-служба Минздрава.
С коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 588 человек, а полностью выздоровели — 1039 пациентов.
По данным, которые публикует Минздрав, можно отметить резкий рост госпитализаций в Украине. В статистике за 9 августа сообщалось о 355 случаях госпитализаций, за 10 августа — 400, а во вчерашней сводке МОЗ рассказывал уже о 648 госпитализациях.
За минувшие сутки в Украине:
- заболело — 1247 человек;
- выздоровели — 1039 человек;
- летальные случаи — 25;
- госпитализировано — 588 человек.
Медики за день сделали 48051 тест на коронавирусную инфекцию, среди которых:
- методом ПЦР — 22049
- методом ИФА — 8735
- экспресс-тесты на COVID-19 — 17267.
В Минздраве отмечают, что лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за сутки стали Киев, Харьковская и Одесская области:
- Киев — 205 случаев;
- Харьковская область — 93 случая;
- Одесская область — 77 случаев;
- Донецкая область — 75 случаев;
- Львовская область — 61 случай.
За один день, как подчеркивают в пресс-службе МОЗ, вакцинировано 162049 человек. Одну дозу вакцины от COVID-19 получили 103345 человек, полностью иммунизированы — 58704. В течение минувшего дня в Украине работали 974 мобильные бригады, 2812 прививочных пунктов и 327 центров вакцинации.
Динамика роста числа госпитализаций в Украине по ежедневным статистикам от Минздрава:
- 6 августа — 516 человек;
- 7 августа — 534 человек;
- 8 августа — 561 человек;
- 9 августа — 355 человек;
- 10 августа — 400 человек;
- 11 августа — 648 человек;
- 12 августа — 588 человек.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2 262 601 человек;
- выздоровели — 2 194 791 человек;
- летальные случаи — 53 173;
- сделано ПЦР-тестов — 11 604 861.
Ранее Фокус сообщал, что в четырех областях Украины ситуация с COVID-19 движется к критической. Число госпитализаций уже на 18% превышает число выздоровевших пациентов. Что же касается суточных госпитализаций за неделю, то их число за последнюю неделю выросло на 10%.
Также Фокус рассказывал, что в Ровенской области "дельта" подтвердилась у 80% больных коронавирусом. По словам чиновников, коронавирус "Дельта" подтвердился у 11 пациентов. Хотя официальные данные из статистики показывают — за последние сутки коронавирус в регионе обнаружили у 28 человек.