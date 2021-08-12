Статистика коронавируса на 12 августа: 1247 новых случаев COVID-19, 588 госпитализаций

Коронавирусной инфекцией за сутки также заразились 77 детей и 41 медицинский работник.

За минувший день в Украине официально зафиксировано 1247 новых случаев заражения COVID-19. Свежие данные публикует пресс-служба Минздрава.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

С коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 588 человек, а полностью выздоровели — 1039 пациентов.

По данным, которые публикует Минздрав, можно отметить резкий рост госпитализаций в Украине. В статистике за 9 августа сообщалось о 355 случаях госпитализаций, за 10 августа — 400, а во вчерашней сводке МОЗ рассказывал уже о 648 госпитализациях.

За минувшие сутки в Украине:

заболело — 1247 человек;

выздоровели — 1039 человек;

летальные случаи — 25;

госпитализировано — 588 человек.

Медики за день сделали 48051 тест на коронавирусную инфекцию, среди которых:

методом ПЦР — 22049

методом ИФА — 8735

экспресс-тесты на COVID-19 — 17267.

В Минздраве отмечают, что лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за сутки стали Киев, Харьковская и Одесская области:

Киев — 205 случаев;

Харьковская область — 93 случая;

Одесская область — 77 случаев;

Донецкая область — 75 случаев;

Львовская область — 61 случай.

За один день, как подчеркивают в пресс-службе МОЗ, вакцинировано 162049 человек. Одну дозу вакцины от COVID-19 получили 103345 человек, полностью иммунизированы — 58704. В течение минувшего дня в Украине работали 974 мобильные бригады, 2812 прививочных пунктов и 327 центров вакцинации.

Динамика роста числа госпитализаций в Украине по ежедневным статистикам от Минздрава:

6 августа — 516 человек;

7 августа — 534 человек;

8 августа — 561 человек;

9 августа — 355 человек;

10 августа — 400 человек;

11 августа — 648 человек;

12 августа — 588 человек.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 262 601 человек;

выздоровели — 2 194 791 человек;

летальные случаи — 53 173;

сделано ПЦР-тестов — 11 604 861.

[ + – ] Статистика коронавируса за 12 августа

Ранее Фокус сообщал, что в четырех областях Украины ситуация с COVID-19 движется к критической. Число госпитализаций уже на 18% превышает число выздоровевших пациентов. Что же касается суточных госпитализаций за неделю, то их число за последнюю неделю выросло на 10%.

Также Фокус рассказывал, что в Ровенской области "дельта" подтвердилась у 80% больных коронавирусом. По словам чиновников, коронавирус "Дельта" подтвердился у 11 пациентов. Хотя официальные данные из статистики показывают — за последние сутки коронавирус в регионе обнаружили у 28 человек.