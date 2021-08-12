Статистика коронавірусу станом на 12 серпня: 1 247 нових випадків COVID-19, 588 госпіталізацій

Коронавірусною інфекцією за добу також заразилися 77 дітей і 41 медичний працівник.

За минулий день в Україні офіційно зафіксовано 1 247 нових випадків зараження COVID-19. Свіжі дані публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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З коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 588 осіб, а повністю одужали — 1 039 пацієнтів.

За даними, які публікує МОЗ, можна зазначити різке зростання госпіталізацій в Україні. У статистиці за 9 серпня повідомлялося про 355 випадків госпіталізацій, за 10 серпня — 400, а у вчорашньому зведенні МОЗ розповідав уже про 648 госпіталізацій.

За минулу добу в Україні:

захворіли — 1 247 осіб;

одужали — 1 039 осіб;

летальні випадки — 25;

госпіталізовані — 588 осіб.

Медики за день зробили 48 051 тест на коронавірусну інфекцію, серед яких:

методом ПЛР — 22 049;

методом ІФА — 8 735;

експрес-тести на COVID-19 — 17 267.

У МОЗ зазначають, що лідерами за новими випадками зараження COVID-19 за добу стали Київ, Харківська та Одеська області:

Київ — 205 випадків;

Харківська область — 93 випадки;

Одеська область — 77 випадків;

Донецька область — 75 випадків;

Львівська область — 61 випадок.

За один день, як підкреслюють у пресслужбі МОЗ, вакциновані 162 049 осіб. Одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 103 345 людина, повністю імунізовані — 58 704. Протягом минулого дня в Україні працювали 974 мобільні бригади, 2 812 прищепних пунктів і 327 центрів вакцинації.

Динаміка зростання кількості госпіталізацій в Україні за щоденними статистикам від МОЗ:

6 серпня — 516 осіб;

7 серпня — 534 осіб;

8 серпня — 561 осіб;

9 серпня — 355 осіб;

10 серпня — 400 осіб;

11 серпня — 648 осіб;

12 серпня — 588 осіб.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 262 601 особа;

одужали — 2 194 791 особа;

летальні випадки — 53 173;

зроблено ПЛР-тестів — 11 604 861.

[ + – ] Статистика коронавірусу станом за 12 серпня

Раніше Фокус повідомляв, що в чотирьох областях України ситуація з COVID-19 наближається до критичної. Кількість госпіталізацій вже на 18% перевищує кількість видужалих пацієнтів. Що ж стосується добових госпіталізацій за тиждень, то їх кількість за останній тиждень зросла на 10%.

Також Фокус розповідав, що в Рівненській області "дельта" підтвердилася у 80% хворих коронавірусом. За словами чиновників, коронавірус "Дельта" підтвердився в 11 пацієнтів. Хоча офіційні дані зі статистики показують — за останню добу коронавірус у регіоні зафіксували у 28 осіб.