Статистика коронавірусу станом на 12 серпня: 1 247 нових випадків COVID-19, 588 госпіталізацій
Коронавірусною інфекцією за добу також заразилися 77 дітей і 41 медичний працівник.
За минулий день в Україні офіційно зафіксовано 1 247 нових випадків зараження COVID-19. Свіжі дані публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
З коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 588 осіб, а повністю одужали — 1 039 пацієнтів.
За даними, які публікує МОЗ, можна зазначити різке зростання госпіталізацій в Україні. У статистиці за 9 серпня повідомлялося про 355 випадків госпіталізацій, за 10 серпня — 400, а у вчорашньому зведенні МОЗ розповідав уже про 648 госпіталізацій.
За минулу добу в Україні:
- захворіли — 1 247 осіб;
- одужали — 1 039 осіб;
- летальні випадки — 25;
- госпіталізовані — 588 осіб.
Медики за день зробили 48 051 тест на коронавірусну інфекцію, серед яких:
- методом ПЛР — 22 049;
- методом ІФА — 8 735;
- експрес-тести на COVID-19 — 17 267.
У МОЗ зазначають, що лідерами за новими випадками зараження COVID-19 за добу стали Київ, Харківська та Одеська області:
- Київ — 205 випадків;
- Харківська область — 93 випадки;
- Одеська область — 77 випадків;
- Донецька область — 75 випадків;
- Львівська область — 61 випадок.
За один день, як підкреслюють у пресслужбі МОЗ, вакциновані 162 049 осіб. Одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 103 345 людина, повністю імунізовані — 58 704. Протягом минулого дня в Україні працювали 974 мобільні бригади, 2 812 прищепних пунктів і 327 центрів вакцинації.
Динаміка зростання кількості госпіталізацій в Україні за щоденними статистикам від МОЗ:
- 6 серпня — 516 осіб;
- 7 серпня — 534 осіб;
- 8 серпня — 561 осіб;
- 9 серпня — 355 осіб;
- 10 серпня — 400 осіб;
- 11 серпня — 648 осіб;
- 12 серпня — 588 осіб.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 262 601 особа;
- одужали — 2 194 791 особа;
- летальні випадки — 53 173;
- зроблено ПЛР-тестів — 11 604 861.
Раніше Фокус повідомляв, що в чотирьох областях України ситуація з COVID-19 наближається до критичної. Кількість госпіталізацій вже на 18% перевищує кількість видужалих пацієнтів. Що ж стосується добових госпіталізацій за тиждень, то їх кількість за останній тиждень зросла на 10%.
Також Фокус розповідав, що в Рівненській області "дельта" підтвердилася у 80% хворих коронавірусом. За словами чиновників, коронавірус "Дельта" підтвердився в 11 пацієнтів. Хоча офіційні дані зі статистики показують — за останню добу коронавірус у регіоні зафіксували у 28 осіб.