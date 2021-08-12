На высокогорье Карпат соорудили часовню из-за "появления дьявола" (фото)

Создатели часовни увидели с этого места облако необычной формы и решили защититься от "дьявола".

Сложенная из камня часовня появилась неподалеку от полонины Балтагура и скал Бабы в Чивчинскому массиве Карпат, возле украинско-румынской границы. Судя по металлической табличке на часовне, на этом месте месте 19 июля 2017 года в 13:28 "появился дьявол".

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О необычной часовне сообщил в Facebook путешественник, который вернулся из 6-дневного похода по тамошним местам. Он написал, что фото сделал 9 августа.

В фейсбук-сообществе "Хочу в горы" опубликовали перефотографованное фото "дьявола", расположенное внутри часовни. Вероятно, на нем изображено облако необычной формы, в котором можно увидеть что угодно, даже "дьявола".

Факт сооружения часовни изданию ZAXID.NET подтвердил настоятель храма Рождества в селе Криворивня отец Иван Рибарук. Решение местных жителей установить часовню на этом месте он поддерживает, так как видит в этом "защиту от злого духа".

В Ивано-Франковском областном управлении лесного хозяйства местному изданию KURS сообщили, что часовня находится на территории Верховинского национального природного парка, но кто и когда ее построил не знают. Они строительство этой часовни не согласовывали.

KURS обратился к директору национального парка Михаилу Нечаю, но он сказал, что часовня стоит не на территории парка.

"Я знаю об этой часовне, она вызывает интерес у туристов. Но это горная Балтагура, она не на нашей земле, и никакого согласования на ее сооружение парк не давал. Кто ее построил, мне не известно", – сказал он.

В областном управлении лесного хозяйства сказали, что подобные сооружения в Карпатах время от времени появляются в разных местах: у истоков, в долинах, на популярных горных вершинах. Их строят местные жители по собственной инициативе – самовольно и без согласований с лесниками.

KURS узнал, что часовню возвели по инициативе одного из работников Верховинского районного отделения СБУ в Ивано-Франковской области. Освятили ее местные священники из Православной церкви Украины.

Напомним, в селе Дуброва (Николаевский район Львовской области) вплотную к археологическому памятнику VIII-X веков Стольское городище, сделали насыпь, установили бетонные лестницы и фигуру Богоматери. Место стройки является историко-культурным заповедником, памятником археологии национального значения.

Во Львовской области на территории Карпатских гор создадут новый национальный природный парк "Королевские Бескиды". Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.