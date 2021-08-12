На високогір'ї Карпат спорудили капличку через "появу диявола" (фото)

Творці каплиці побачили з цього місця хмара незвичайної форми і вирішили захиститися від "диявола".

Складена з каменю каплиця з'явилася неподалік від полонини Балтагура і скель Баби у Чивчинському масиві Карпат, біля українсько-румунського кордону. Судячи з металевої таблички на каплиці, на цьому місці 19 липня 2017 року 13:28 "з'явився диявол".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Про незвичайну капличку повідомив у Facebook мандрівник, який повернувся з 6-денного походу по тамтешніх місцях. Він написав, що фото зробив 9 серпня.

У фейсбук-спільноті "Хочу в гори" опублікували перефотографоване фото "диявола", розташоване всередині каплиці. Ймовірно, на ньому зображена хмара незвичайної форми, в якій можна побачити що завгодно, навіть "диявола".

Факт споруди каплиці виданню ZAXID.NET підтвердив настоятель храму Різдва в селі Криворівня батько Іван Рибарук. Рішення місцевих жителів встановити каплицю на цьому місці він підтримує, оскільки бачить у цьому "захист від злого духа".

В Івано-Франківському обласному управлінні лісового господарства місцевому виданню KURS повідомили, що каплиця знаходиться на території Верховинського національного природного парку, але хто і коли її побудував не знають. Вони будівництво цієї каплиці не погоджували.

KURS звернувся до директора національного парку Михайла Нечая, але він сказав, що каплиця стоїть не на території парку.

"Я знаю про цю каплицю, вона викликає інтерес у туристів. Але це гірська Балтагура, вона не на нашій землі, і ніякого узгодження на її спорудження парк не давав. Хто її побудував, мені не відомо", — сказав він.

В обласному управлінні лісового господарства сказали, що подібні споруди в Карпатах час від часу з'являються у різних місцях: біля витоків, в долинах, на популярних гірських вершинах. Їх будують місцеві жителі за власною ініціативою — самовільно і без погоджень з лісниками.

KURS дізнався, що каплицю звели з ініціативи одного з працівників Верховинського районного відділення СБУ в Івано-Франківській області. Освятили її місцеві священики з Православної церкви України.

Нагадаємо, в селі Дуброва (Миколаївський район Львівської області) впритул до археологічного пам'ятника VIII-X століть Стільське городище, зробили насип, встановили бетонні сходи і фігуру Богоматері. Місце будівництва є історико-культурним заповідником, пам'ятником археології національного значення.

У Львівській області на території Карпатських гір створять новий національний природний парк "Королівські Бескиди". Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.