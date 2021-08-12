"Улетел раньше времени и забыл 10 детей": в Киеве скандал из-за самолета Ryanair (видео)

Пассажиры уверяют, что приехали заблаговременно, но регистрация продвигалась слишком медленно. Спустя время им сообщили — их группа опоздала, а самолет улетел.

В четверг, 12 августа, самолет авиакомпании Ryanair вылетел из аэропорта "Борисполь" в польский Краков раньше указанного в билетах времени, "забыв" взять на борт часть пассажиров. Среди них — 10 детей, двое сопровождающих и один гражданин Польши. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Мелитопольского горсовета Ирина Славова, чья дочь тоже должна была отправиться в Краков.

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"Друзья, срочно нужен совет! Самолет улетел без группы детей на международный регулярный рейс (без объявлений, раньше заявленного времени и без поиска зарегистрированных). Группа детей с руководителем простояли у посадочного гейта, но к ним после подошли и сказали, что они задержались на самолет и им сейчас выдадут багаж", — написала женщина.

По словам матери, дети приехали в Борисполь из разных регионов Украины и планировали поездку заранее. Уже вскоре у них должно начаться обучение и знакомство с молодежью из Польши и Германии.

"Приехали в аэропорт своевременно, за 2,5 часа до вылета, стали к стойке регистрации за два часа. Регистрация длилась ОЧЕНЬ медленно (на этих стойках регистрировали много рейсов в Европу в разные страны). НО когда регистрацию прошли, понимая, что времени мало, быстро побежали на паспортный контроль (где им помогли быстро ее пройти) и побежали на свой гейт для вылета. Те, кто первый прошел паспортный с одним из руководителей, побежали предупредить", – продолжает женщина.

Она рассказывает, что пока руководитель группы бегала и искала помощи, сотрудники аэропорта с кем-то переговаривались по рации. В итоге, по ее словам, первые прошедшие контроль прибежали к входу в самолет за 17 минут до вылета, но к тому моменту все уже было закрыто, самолет отпустил трап и закрыл дверь самолета.

Спустя 20 минут представители аэропорта заявили, что пассажиры задержались, а потому самолет улетел без них.

"Как можно было оставить группу детей? Почему не искали и не звали 12 людей? Всегда, когда кто-то опаздывает, дают объявления и ждут. Здесь все звали на помощь, а остались в ситуации один на один…", — раздосадованно пишет Ирина Славова.

По ее словам, все были шокированы случившемся. Представители аэропорта, в свою очередь, говорили, что к ним никаких претензий быть не может, а все жалобы — к компании Ryanair.

Фото: Телеграф

Как пишет издание "Телеграф", ссылаясь на одну из сопровождающих — Оксану Трибун, поездка детей в Краков должна состояться по программе обмена "Театр без границ", там они должны пробыть 10 дней.

"Знаете, мы сейчас как Золушка перед ночным боем часов – у нас всех завтра в 10 часов утра заканчивается действие ПЛР-тестов! И если мы не улетим, то, выходит, надо сдавать их заново. Мы несколько лет уже участвовали в этой программе обмена, но раньше ездили автобусом. Это тяжелее и дольше. Самолетом должны были лететь впервые. И у нас сейчас даже нет времени на протесты, разбирательства, потому что главное, все-таки, улететь. Будем искать новые возможности, просить родителей скинуть на них деньги", — отметила собеседница издания.

И все же, как отметила Трибун, было принято решение ехать в Краков на автобусе, который выезжает в 7.00 13 августа. На момент написания "Телеграфом" материала ночлег группа не нашла.

На момент написания материала ни авиакомпания Ryanair, ни аэропорт "Борисполь" публично не отреагировали на вышеописанную ситуацию.

Как сообщалось ранее, в аэропорту Харькова пассажиров не пустили в самолет из-за нехватки мест. Как рассказала одна из пассажирок, их не пустили на борт самолета в Турцию из-за нехватки мест в салоне: авиаперевозчик продал 210 билетов на рейс, а в самолете всего 189 посадочных мест.

Ранее Фокус рассказывал, в Борисполе десятки пассажиров опоздали на рейс в Турцию. Среди опоздавших была экс-звезда шоу "Орел и решка" Яна Метелкина, которая обвинила авиакомпанию МАУ в халатности.