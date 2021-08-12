"Полетів завчасно і забув 10 дітей": у Києві скандал через літак Ryanair (відео)

Пасажири запевняють, що приїхали завчасно, але реєстрація просувалася дуже повільно. Через деякий час їм повідомили — їхня група запізнилася, а літак полетів.

У четвер, 12 серпня, літак авіакомпанії Ryanair вилетів із аеропорту "Бориспіль" до польського Кракова раніше зазначеного в квитках часу, "забувши" взяти на борт частину пасажирів. Серед них — 10 дітей, двоє супроводжуючих і один громадянин Польщі. Про це на своїй сторінці в Facebook написала депутатка Мелітопольської міськради Ірина Славова, чия дочка теж повинна була відправитися до Кракова.

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"Друзі, терміново потрібна порада! Літак полетів без групи дітей на міжнародний регулярний рейс (без оголошень, раніше заявленого часу та без пошуку зареєстрованих). Група дітей із керівником простояли біля посадкового гейту, але до них після підійшли та сказали, що вони запізнилися на літак і їм зараз видадуть багаж", — написала жінка.

За словами матері, діти приїхали до Борисполя з різних регіонів України та планували поїздку заздалегідь. Вже незабаром у них має розпочатися навчання і знайомство з молоддю з Польщі та Німеччини.

"Приїхали в аеропорт вчасно, за 2,5 години до вильоту, стали до стійки реєстрації за дві години. Реєстрація тривала ДУЖЕ повільно (на цих стійках реєстрували багато рейсів до Європи в різні країни). АЛЕ коли реєстрацію пройшли, розуміючи, що часу мало, швидко побігли на паспортний контроль (де їм допомогли швидко її пройти) і побігли на свій гейт для вильоту. Ті, хто перший пройшов паспортний із одним з керівників, побігли попередити", — продовжує жінка.

Вона розповідає, що поки керівник групи бігала і шукала допомоги, співробітники аеропорту з кимось перемовлялися по рації. У підсумку, за її словами, перші, хто пройшов контроль, прибігли до входу в літак за 17 хвилин до вильоту, але до того моменту все вже було закрито, літак відпустив трап і закрив двері літака.

Через 20 хвилин представники аеропорту заявили, що пасажири затрималися, а тому літак полетів без них.

"Як можна було залишити групу дітей? Чому не шукали та не кликали 12 людей? Завжди, коли хтось спізнюється, дають оголошення і чекають. Тут усі кликали на допомогу, а залишилися в ситуації один на один …" — роздратовано пише Ірина Славова.

За її словами, всі були шоковані тим, що трапилося. Представники аеропорту, в свою чергу, говорили, що до них жодних претензій бути не може, а всі скарги — до компанії Ryanair.

Фото: Телеграф

Як пише видання "Телеграф", посилаючись на одну з супроводжуючих, Оксану Трибун, поїздка дітей до Кракова повинна відбутися за програмою обміну "Театр без кордонів", там вони повинні пробути 10 днів.

"Знаєте, ми зараз як Попелюшка перед нічним боєм годинника — у нас усіх завтра о 10 годині ранку закінчується дія ПЛР-тестів! І якщо ми не полетимо, то, виходить, треба здавати їх заново. Ми кілька років уже брали участь у цій програмі обміну, але раніше їздили автобусом. Це важче і довше. Літаком повинні були летіти вперше. І у нас зараз навіть немає часу на протести, розгляди, тому що головне все-таки полетіти. Будемо шукати нові можливості, просити батьків скинути на них гроші", — зазначила співрозмовниця видання.

І все ж, як зазначила Трибун, було прийнято рішення їхати до Кракова на автобусі, який виїжджає о 7.00 13 серпня. На момент написання "Телеграфом" матеріалу нічліг група не знайшла.

На момент написання матеріалу ні авіакомпанія Ryanair, ні аеропорт "Бориспіль" публічно не відреагували на вищеописану ситуацію.

Як повідомлялося раніше, в аеропорту Харкова пасажирів не пустили в літак через брак місць. Як розповіла одна з пасажирок, їх не пустили на борт літака до Туреччини через брак місць у салоні: авіаперевізник продав 210 квитків на рейс, а в літаку всього 189 посадочних місць.

Раніше Фокус розповідав, у Борисполі десятки пасажирів запізнилися на рейс до Туреччини. Серед тих, хто запізнився була ексзірка шоу "Орел і решка" Яна Метелкина, яка звинуватила авіакомпанію МАУ в халатності.