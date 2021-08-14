"Нацкорпус" забросал фаерами двор "дома Зеленского" в Киеве (видео)

Националисты в ходе протеста возле дома кричали нецензурные кричалки о президенте и требовали, чтобы тот отказался от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

14 августа представители "Национального корпуса" забросали фаерами дом в Киеве, в котором был прописан президент Украины Владимир Зеленский. Подробности сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.

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После столкновения с силовиками возле Офиса президента на Банковой, участники протеста направились к жилому дому на улице Грушевского, 9а, который расположен рядом с Мариинским парком. Полицейские выстроились у здания и помешали националистам попасть за забор. Движение по улице Грушевского не перекрывали, однако заблокировали въезд на территорию жилого комплекса.

Участники акции зажгли шашки и бросили их во двор дома. Несколько фаеров попали в сотрудников полиции, предварительно никто серьезно не пострадал. Националисты скандировали нецензурные кричалки о Владимире Зеленском и требовали, чтобы тот не встречался с президентом России Владимиром Путиным и остановил преследования патриотов. Они также выступили против имплементации формулы Штайнмайера. Акция протеста уже закончилась, однако представители "Нацкорпуса" назвали ее "предупредительной".

Ранее писали, что "Нацкорпус" устроил акцию "Остановим капитуляцию" в центре Киева. 14 августа участники собрались на Майдане и прошлись до Офиса президента, где были остановлены полицией. Во время столкновения в ход пошли шины, камни, слезоточивый газ, файеры и дымовые шашки.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что в результате стычек на Банковой пострадали 7 полицейских и один военный. Правоохранители попросили членов "Нацкорпуса" предоставить личные вещи к осмотру, однако последние категорически отказались. По словам Клименко, националистам "была дана команда на атаку полиции".