"Нацкорпус" закидав фаєрами двір "будинку Зеленського" в Києві (відео)

Націоналісти в ході протесту біля будинку кричали нецензурні кричалки про президента і вимагали, щоб той відмовився від зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

14 серпня представники "Національного корпусу" закидали фаєрами будинок в Києві, в якому був прописаний президент України Володимир Зеленський. Подробиці повідомив Telegram-канал PavlovskyNews.

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Після зіткнення з силовиками біля Офісу президента на Банковій, учасники протесту вирушили до житлового будинку на вулиці Грушевського, 9а, який розташований поруч з Маріїнським парком. Поліцейські вишикувалися біля будівлі й перешкодили націоналістам потрапити за паркан. Рух по вулиці Грушевського не перекривали, проте заблокували в'їзд на територію житлового комплексу.

Учасники акції запалили шашки та кинули їх у двір будинку. Кілька фаєрів потрапили в співробітників поліції, попередньо ніхто серйозно не постраждав. Націоналісти скандували нецензурні кричалки про Володимир Зеленський і вимагали, щоб той не зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним і зупинив переслідування патріотів. Вони також виступили проти імплементації формули Штайнмайера. Акція протесту вже закінчилася, проте представники "Нацкорпусу" назвали її "попереджувальною".

Раніше писали, що "Нацкорпус" влаштував акцію "Зупинимо капітуляцію" у центрі Києва. 14 серпня учасники зібралися на Майдані та пройшлися до Офісу президента, де їх зупинила поліція. Під час зіткнення в хід пішли шини, камені, сльозогінний газ, фаєри й димові шашки.

Глава Нацполіціі Ігор Клименко заявив, що в результаті сутичок на Банковій постраждали 7 поліцейських і один військовий. Правоохоронці попросили членів "Нацкорпусу" надати особисті речі до огляду, проте останні категорично відмовилися. За словами Клименка, націоналістам "була дана команда на атаку поліції".