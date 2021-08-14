Нацполиция начала расследование из-за ранения силовиков на Банковой (фото)

На месте столкновений остались файеры, бутылки и автомобильные покрышки. Но пока никого из националистов не задержали.

После столкновения силовиков с "Национальным корпусом" у здания Офиса президента в Киеве было начато расследование. Об этом в "Фейсбук" сообщил народный депутат Денис Монастырский, глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

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Правоохранители ведут расследование в связи с умышленным нанесением телесных повреждений сотрудникам силовых структур во время акции протеста. По данным агентства "Интерфакс-Украина", пока никого не задержали. Денис Монастырский поблагодарил правоохранителей, которые, по его словам, сделали все возможное для обеспечения порядка в Киеве.

"Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом. Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития. Любые насильственные действия, как насчет других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными!", — подчеркнул нардеп.

На фотографиях корреспондента телеграм-канала Pavlosky News можно заметить, что после стычки между полицией и националистами на Банковой погнут забор перед стоянкой автомобилей Верховной Рады. Кроме того, на месте происшествия осталось много бутылок, файеров, автомобильных покрышек и личных вещей протестующих, включая порванную одежду.

14 августа "Национальный корпус" организовал акцию "Остановим капитуляцию", которую планировали провести у здания Офиса президента, однако правоохранители выставили оцепление и помешали участникам пройти на территорию госучреждения. По версии силовиков, националисты отказались проходить осмотр на предмет запрещенных предметов. В ход пошли шины, дымовые шашки и файеры, сотрудники Нацполиции отвечали слезоточивым газом.

Как заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, националистам "была дана команда на атаку", после которой и начались столкновения. В результате пострадали семь полицейских (термические ожоги) и один военнослужащий Нацгвардии (ранение руки). Как добавил Клименко, националисты пытались поджечь шины. После стычки они направились к дому на улице Грушевского, где ранее проживал президент Украины Владимир Зеленский.

Писали также, что "Национальный корпус" забросал файерами "дом Зеленского" на улице Грушевского. Несколько шашек попали в полицейских, которые оперативно их погасили. Националистам не удалось прорваться во двор.