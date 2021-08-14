Нацполіція почала розслідування через поранення силовиків на Банковій, — ЗМІ (фото)

На місці зіткнень залишилися фаєри, пляшки та автомобільні покришки. Але поки нікого з націоналістів не затримали.

Після зіткнення силовиків з "Національним корпусом" біля будівлі Офісу президента в Києві було розпочато розслідування. Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерело в Національній поліції.

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Правоохоронці ведуть розслідування у зв'язку з умисним нанесенням тілесних ушкоджень співробітникам силових структур під час акції протесту. За даними джерела, поки нікого не затримали.

На фотографіях кореспондента телеграм-каналу Pavlosky News можна помітити, що після сутички між поліцією і націоналістами на Банковій погнутий паркан перед стоянкою автомобілів Верховної Ради. Крім того, на місці події залишилося багато пляшок, фаєрів, автомобільних покришок і особистих речей учасників протесту, включаючи порваний одяг.

14 серпня "Національний корпус" організував акцію "Зупинимо капітуляцію", яку планували провести біля будівлі Офісу президента, однак правоохоронці виставили оточення і перешкодили учасникам пройти на територію держустанови. За версією силовиків, націоналісти відмовилися проходити огляд на предмет заборонених предметів. У хід пішли шини, димові шашки та фаєри, співробітники Нацполіціі відповідали сльозогінним газом.

Як заявив глава Нацполіціі Ігор Клименко, націоналістам "була дана команда на атаку", після якої й почалися зіткнення. В результаті постраждали семеро полісменів (термічні опіки) і один військовослужбовець Нацгвардії (поранення руки). Як додав Клименко, націоналісти намагалися підпалити шини. Після сутички вони попрямували до будинку на вулиці Грушевського, де раніше проживав президент України Володимир Зеленський.

Писали також, що "Національний корпус" закидав фаєрами "будинок Зеленського" на вулиці Грушевського. Кілька шашок потрапили в полісменів, які оперативно їх погасили. Націоналістам не вдалося прорватися на подвір'я.