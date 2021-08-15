В присутствии Билецкого: нападавшие на журналиста "Букв" извинились за избиение (видео)

По словам молодых парней, они получили ложную информацию о том, что Александр Кужельный "сливал личные данные" активистов и националистов.

Нападавшие на журналиста "Букв" Александра Кужельного принесли свое извинение за избиение. По их словам их неправильно проинформировали. Соответствующее видео было опубликовано изданием.

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По словам молодых людей, они не являются членами "Национального корпуса" и "Азова", но при этом уже понесли наказание за содеянное. Одному из нападавших 18 лет, а второму — 19.

"Хочу извиниться за данную ситуацию и свои действия… Нам просто сказали ложную информацию о том, что ты делал плохие дела по отношению к нашим людям… Поэтому я искренне извиняюсь за это. Если сможешь простить, то простишь. Если не сможешь простить — это твое право", — сказал один из нападавших.

Он также добавил, что по их информации журналист "Букв" сливал личные данные о националистах и активистах. На уточняющий вопрос журналистов, кому именно "сливали" информацию, нападавшие сказали, что не знают, кому именно, но после такого на их активистов нападают.

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook написал, что извинение перед журналистом — это позитив, но это не освобождает от ответственности.

"Национальная полиция должна установить все обстоятельства преступления и роль каждого из нападавших. Грубая атака на журналиста должна весомо наказываться, а не оправдываться", — утверждает Томиленко.

Напомним, вчера, 14 августа участники акции "Нацкорпуса" в Киеве избили журналиста Александра Кужельного. Полиция начала расследование. После акции журналиста догнала группа лиц, которая потребовала удалить отснятые фотографии. По словам Кужельного, он предлагал нападающим показать все фото лидеру "Нацкорпуса" Билецкому, но окружившие его люди, начали избивать его.

Под Офисом президента произошли столкновения "Нацкорпуса" и полиции. Активисты требовали не допустить капитуляции страны перед Кремлем.