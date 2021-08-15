У присутності Білецького: нападники на журналіста "Букв", вибачилися за побиття (відео)

За словами молодих хлопців, вони отримали неправдиву інформацію про те, що Олександр Кужельний "зливав особисті дані" активістів і націоналістів.

Нападники на журналіста "Літер" Олександра Кужельного перепросили за побиття. За їхніми словами їх неправильно проінформували. Відповідне відео було опубліковано виданням.

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За словами молодих людей, вони не є членами "Національного корпусу" і "Азова", але при цьому вже понесли покарання за скоєне. Одному з нападників 18 років, а другому — 19.

"Хочу вибачитися за цю ситуацію і свої дії ... Нам просто сказали неправдиву інформацію про те, що ти робив погані справи щодо наших людей ... Тому я щиро перепрошую за це. Якщо зможеш пробачити, то пробачиш. Якщо не зможеш пробачити — це твоє право ", — сказав один з нападників.

Він також додав, що за їхньою інформацією журналіст "Букв" зливав особисті дані про націоналістів і активістів. На уточнююче запитання журналістів, кому саме "зливали" інформацію, нападники сказали, що не знають, кому саме, але після такого на їхніх активістів нападають.

Глава Національної спілки журналістів Сергій Томіленко в Facebook написав, що вибачення перед журналістом — це позитив, але це не звільняє від відповідальності.

"Національна поліція повинна встановити всі обставини злочину та роль кожного з нападників. Груба атака на журналіста повинна вагомо каратися, а не виправдовуватися", — стверджує Томіленко.

Нагадаємо, вчора, 14 серпня учасники акції "Нацкорпусу" в Києві побили журналіста Олександра Кужельного. Поліція почала розслідування. Після акції журналіста наздогнала група осіб, яка зажадала видалити зняті фотографії. За словами Кужельного, він пропонував нападникам показати всі фото лідеру "Нацкорпусу" Білецькому, але замість цього його почали бити.

Під Офісом президента відбулися зіткнення "Нацкорпусу" і поліції. Активісти вимагали не допустити капітуляції країни перед Кремлем.