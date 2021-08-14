Після акції "Нацкорпусу" в Києві невідомі побили журналіста (фото, відео)

У кореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного численні синці, подряпини і садна. Поліція вже почала розслідування.

Після акції "Зупинимо капітуляцію", яка пройшла в суботу, 14 серпня, імовірно члени "Нацкорпусу" напали на кореспондента сайту "Букви" Олександра Кужельного.

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За словами постраждалого під час акції до нього підійшов невідомий в балаклаві і попросив піти геть, використовуючи при цьому нецензурні вирази.

По завершенню акції Кужельного наздогнала група осіб і агресивно зажадала від журналіста видалити знімки, зроблені під час протистояння націоналістів і поліції.

Фотокореспондент каже, що пропонував агресивно налаштованим людям переконатися в тому, що він насправді журналіст видання, підійшовши разом з ним до лідера "Нацкорпусу" Андрія Білецького.

Однак ті відмовилися і почали бити журналіста.

"Один почав мене бити по нозі, інший кудись в голову, я впав", — повідомив Олександр.

Після нападу у фотокореспондента залишилися на тілі численні садна, а також подряпини і синці. Він уже звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою.

Страна пише, що поліція почала розслідування за статтею, яка карає за перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Відео побиття опублікував Telegram-канал Pavlovsky News. На кадрах видно, що Олександра повалили на землю і продовжили бити, в тому числі ногами.

Обережно, кадри не рекомендуються до перегляду особам молодше 18 років

[ + – ] Напад на журналіста

Громадське оприлюднило більш докладні відео побиття журналіста, повідомивши, що інцидент стався біля Маріїнського парку.

Обережно, кадри не рекомендуються до перегляду особам молодше 18 років

[ + – ] побиття Кужельного

[ + – ] побиття кореспондента

Нагадаємо, 14 серпня представники "Національного корпусу" закидали фаєрами будинок в Києві, в якому був прописаний президент України Володимир Зеленський. Вони вимагали, щоб той відмовився від зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як заявив глава Нацполіціі Ігор Клименко, націоналістам "була дана команда на атаку", після якої і почалися зіткнення.

Нацполіція вже почала розслідування через поранення силовиків на Банковій.