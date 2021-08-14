Після акції "Нацкорпусу" в Києві невідомі побили журналіста (фото, відео)
У кореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного численні синці, подряпини і садна. Поліція вже почала розслідування.
Після акції "Зупинимо капітуляцію", яка пройшла в суботу, 14 серпня, імовірно члени "Нацкорпусу" напали на кореспондента сайту "Букви" Олександра Кужельного.
За словами постраждалого під час акції до нього підійшов невідомий в балаклаві і попросив піти геть, використовуючи при цьому нецензурні вирази.
По завершенню акції Кужельного наздогнала група осіб і агресивно зажадала від журналіста видалити знімки, зроблені під час протистояння націоналістів і поліції.
Фотокореспондент каже, що пропонував агресивно налаштованим людям переконатися в тому, що він насправді журналіст видання, підійшовши разом з ним до лідера "Нацкорпусу" Андрія Білецького.
Однак ті відмовилися і почали бити журналіста.
"Один почав мене бити по нозі, інший кудись в голову, я впав", — повідомив Олександр.
Після нападу у фотокореспондента залишилися на тілі численні садна, а також подряпини і синці. Він уже звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою.
Страна пише, що поліція почала розслідування за статтею, яка карає за перешкоджання професійній діяльності журналістів.
Відео побиття опублікував Telegram-канал Pavlovsky News. На кадрах видно, що Олександра повалили на землю і продовжили бити, в тому числі ногами.
Обережно, кадри не рекомендуються до перегляду особам молодше 18 років
Громадське оприлюднило більш докладні відео побиття журналіста, повідомивши, що інцидент стався біля Маріїнського парку.
Обережно, кадри не рекомендуються до перегляду особам молодше 18 років
Нагадаємо, 14 серпня представники "Національного корпусу" закидали фаєрами будинок в Києві, в якому був прописаний президент України Володимир Зеленський. Вони вимагали, щоб той відмовився від зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.
Як заявив глава Нацполіціі Ігор Клименко, націоналістам "була дана команда на атаку", після якої і почалися зіткнення.
Нацполіція вже почала розслідування через поранення силовиків на Банковій.