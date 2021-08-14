Участники акции "Нацкорпуса" в Киеве избили журналиста (фото, видео)

У корреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного многочисленные синяки, царапины и ссадины. Полиция уже начала расследование.

После акции представителей Нацпорпуса "Остановим капитуляцию", которая прошла в субботу, 14 августа, неизвестные напали на корреспондента сайта "Буквы" Александра Кужельного.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам пострадавшего во время акции к нему подошел неизвестный в балаклаве и попросил уйти, используя при этом нецензурные выражения.

По завершению акции Кужельного догнала группа лиц и агрессивно потребовала от журналиста удалить снимки, сделанные во время противостояния националистов и полиции.

Фотокорреспондент говорит, что предлагал агрессивно настроенным людям убедиться в том, что он на самом деле журналист издания, подойдя вместе с ним к лидеру "Нацкорпуса" Андрею Билецкому.

Однако те отказались и начали избивать журналиста.

"Один начал меня бить по ноге, другой куда-то в голову, я упал ", – сообщил Александр.

После нападения у фотокорреспондента остались на теле многочисленные ссадины, а также царапины и синяки. Он уже обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

В полиции сообщают, что сведения о событии внесены в ЕРДР по части второй 2 статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении журналиста). Санкция этой статьи, в случае доказательства вины подозреваемых в суде, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Видео избиения опубликовал Telegram-канал Pavlovsky News. На кадрах видно, что Александра повалили на землю и продолжили избивать, в том числе ногами.

Осторожно, кадры не рекомендуются к просмотру лицам младше 18 лет

[ + – ] Нападение на журналиста

Громадське обнародовало более подробные видео избиения журналиста, сообщив, что инцидент произошел около Мариинского парка.

Осторожно, кадры не рекомендуются к просмотру лицам младше 18 лет

[ + – ] Избиение Кужельного

[ + – ] Избиение корреспондента

Напомним, 14 августа представители "Национального корпуса" забросали фаерами дом в Киеве, в котором был прописан президент Украины Владимир Зеленский. Они требовали, чтобы тот отказался от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, националистам "была дана команда на атаку", после которой и начались столкновения.

Нацполиция уже начала расследование из-за ранения силовиков на Банковой.