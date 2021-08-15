Психически больной мужчина зарезал полицейского в Херсонской области

Сотрудник полиции прибыл на вызов матери, у сына которой началось обострение психического заболевания. В итоге тот напал с ножом на копов и медиков.

В воскресенье, 15 августа, в селе Веселое Новокаховской громады (Херсонская область) психически больной мужчина убил сотрудника полиции, который прибыл на вызов. Об этом сообщает местная областная полиция.

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Правоохранители пишут, что около 7.00 жительница села позвонила на линии "102" и "103" и сообщила, что у ее 44-летнего сына началось обострение психического заболевания. Она отметила, что успела закрыть мужчину в летней кухне. Когда полиция и "скорая" прибыли на место, мужчина выломал двери и с ножом атаковал фельдшера и правоохранителя. Последний от полученных ранений умер.

На место вызвали роту спецназа, которая и обезвредила психически больного.

Погибшему полицейскому — Алексею Кустову — было 43 года. Коллеги характеризуют его как грамотного и профессионального, а также как доброго человека, любящего мужа и отличного отца.

"Для всех коллег смерть Алексея — это тяжелая потеря, поскольку для многих из них он был верным другом, хорошим товарищем и чутким человеком", — говорится в сообщении полиции.

По факту случившегося нападавший был задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Начато расследование по ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника полиции). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева мужчина выстрелил в патрульных, которые приехали по вызову. В итоге ранение получил один полицейский и один гражданский. Сам стрелок утверждает, что его квартиру пытались незаконно захватить.

Также, как сообщалось ранее, в Херсонской области грузовик насмерть задавил патрульного. Водитель грузовика не рассчитал безопасную дистанцию и скорость движения своего автомобиля.