Психически больной мужчина зарезал полицейского в Херсонской области
Сотрудник полиции прибыл на вызов матери, у сына которой началось обострение психического заболевания. В итоге тот напал с ножом на копов и медиков.
В воскресенье, 15 августа, в селе Веселое Новокаховской громады (Херсонская область) психически больной мужчина убил сотрудника полиции, который прибыл на вызов. Об этом сообщает местная областная полиция.
Правоохранители пишут, что около 7.00 жительница села позвонила на линии "102" и "103" и сообщила, что у ее 44-летнего сына началось обострение психического заболевания. Она отметила, что успела закрыть мужчину в летней кухне. Когда полиция и "скорая" прибыли на место, мужчина выломал двери и с ножом атаковал фельдшера и правоохранителя. Последний от полученных ранений умер.
На место вызвали роту спецназа, которая и обезвредила психически больного.
Погибшему полицейскому — Алексею Кустову — было 43 года. Коллеги характеризуют его как грамотного и профессионального, а также как доброго человека, любящего мужа и отличного отца.
"Для всех коллег смерть Алексея — это тяжелая потеря, поскольку для многих из них он был верным другом, хорошим товарищем и чутким человеком", — говорится в сообщении полиции.
По факту случившегося нападавший был задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Начато расследование по ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника полиции). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева мужчина выстрелил в патрульных, которые приехали по вызову. В итоге ранение получил один полицейский и один гражданский. Сам стрелок утверждает, что его квартиру пытались незаконно захватить.
Также, как сообщалось ранее, в Херсонской области грузовик насмерть задавил патрульного. Водитель грузовика не рассчитал безопасную дистанцию и скорость движения своего автомобиля.