В Херсонской области грузовик насмерть задавил патрульного (фото)
Водитель грузовика не рассчитал безопасную дистанцию и скорость движения своего автомобиля.
На трассе Одесса — Мелитополь – Новоазовск в Херсонской области во время патрулирования в ночь на понедельник, 19 июля погиб 29-летний полицейский Дмитрий Сапога.
По предварительным данным, около двух ночи патрульный остановил для проверки грузовой автомобиль, информирует в соцсети Facebook пресс-служба Патрульной полиции Украины.
В это же время другой автомобиль DAF, водитель которого не учел дорожной обстановки, а также безопасной дистанции и скорости, врезался в служебное авто полицейских и Дмитрия, стоявшего около машины.
Сообщается, что полицейский погиб на месте происшествия, получив травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняются.
В пресс-службе добавили, что Дмитрию Сапоге было 29-лет. Служить в рядах патрульной полиции Херсонской области он начал с мая 2018 года.
Напомним, в апреле 34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец" полиции Киевской области Денис Миронов умер во время несения службы на блокпосту.
Также сообщалось, что в Харькове полицейский за рулем автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в автомобиль патрульной полиции. В результате ДТП погибли два человека.
А в Ровенской области местный житель насадил полицейского на вилы, чтобы не платить штраф.