В Херсонской области грузовик насмерть задавил патрульного (фото)

Водитель грузовика не рассчитал безопасную дистанцию и скорость движения своего автомобиля.

На трассе Одесса — Мелитополь – Новоазовск в Херсонской области во время патрулирования в ночь на понедельник, 19 июля погиб 29-летний полицейский Дмитрий Сапога.

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По предварительным данным, около двух ночи патрульный остановил для проверки грузовой автомобиль, информирует в соцсети Facebook пресс-служба Патрульной полиции Украины.

В это же время другой автомобиль DAF, водитель которого не учел дорожной обстановки, а также безопасной дистанции и скорости, врезался в служебное авто полицейских и Дмитрия, стоявшего около машины.

Сообщается, что полицейский погиб на месте происшествия, получив травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняются.

В пресс-службе добавили, что Дмитрию Сапоге было 29-лет. Служить в рядах патрульной полиции Херсонской области он начал с мая 2018 года.

[ + – ] Дмитрий Сапога [ + – ] Погибший полицейский

Напомним, в апреле 34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец" полиции Киевской области Денис Миронов умер во время несения службы на блокпосту.

Также сообщалось, что в Харькове полицейский за рулем автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в автомобиль патрульной полиции. В результате ДТП погибли два человека.

А в Ровенской области местный житель насадил полицейского на вилы, чтобы не платить штраф.