У Херсонській області вантажівка на смерть задавила патрульного (фото)

Водій вантажівки не розрахував безпечну дистанцію і швидкість руху свого автомобіля.

На трасі Одеса — Мелітополь — Новоазовськ у Херсонській області під час патрулювання в ніч на понеділок, 19 липня загинув 29-річний поліцейський Дмитро Сапога.

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За попередніми даними, близько другої ночі патрульний зупинив для перевірки вантажний автомобіль, інформує в соцмережі Facebook пресслужба Патрульної поліції України.

У цей же час інший автомобіль DAF, водій якого не врахував дорожньої обстановки, а також безпечної дистанції і швидкості, врізався в службове авто поліцейських і Дмитра, який стояв біля машини.

Повідомляється, що поліцейський загинув на місці події, отримавши травми, несумісні з життям. Обставини події зʼясовуються.

У пресслужбі додали, що Дмитру Сапозі було 29-років. Служити в рядах патрульної поліції Херсонської області він почав з травня 2018 року.

[ + – ] Дмитро Сапога [ + – ] Загиблий поліцейський

Нагадаємо, у квітні 34-річний інспектор батальйону особливого призначення "Миротворець" поліції Київської області Денис Миронов помер під час несення служби на блокпосту.

Також повідомлялося, що в Харкові поліцейський за кермом автомобіля не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де врізався в автомобіль патрульної поліції. У результаті ДТП загинули дві людини.

А в Рівненській області місцевий житель насадив поліцейського на вила, щоб не платити штраф.